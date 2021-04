Ronaldo chiede garanzie per restare alla Juventus: ecco quali

Ronaldo chiede garanzie per restare alla Juventus

Cristiano Ronaldo nervoso? Al di là dell'episodio legato alla maglia gettata al termine di Juventus-Genoa (su cui in realtà è stata data una spiagazione che chiarisce il gesto) CR7 si starebbe interrogando sul suo futuro in bianconero. Restare o meno? Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l'ex fuoriclasse del Real Madrid avrebbe chiesto garanzie per restare alla Juve in futuro: resterà se verranno fatti degli acquisti importanti per rinforzare la rosa.

Ovvio che in questo momento la società torinese ovviamente pensa prima di tutto a qualificarsi in Champions League, perchè non entrare tra le prime quattro avrebbe anche logiche ricadute economiche. Per questo, resta aperta la possibilità di un addio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus a fine stagione.

Ronaldo-Juventus, resta o se ne va? I rumors e le voci su Real Madrid e Psg

A patto che arrivi un club in grado di garantire non solo l'ingaggio del fenomeno portoghese (30 milioni sino al 2022 stando all'attuale accordo con il club bianconero), ma anche il pagamento del cartellino (servono una trentina di milioni per non fare minusvalenza) e ovviamente, la possibilità di lottare per la Champions. Competizione che CR7 ha vinto 5 volte e sogna di tornare a conquistare dopo questi ultimi 3 anni deludenti in maglia bianconera (due eliminazioni agli ottavi consecutive e una ai quarti). In tutto questo le voci su un ritorno al Real Madrid (soprattutto se cadesse Florentino Perez...) e un intrigo di mercato tra Juventus e Psg che coinvolge Icardi, Dybala e Mbappè.