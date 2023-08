Scamacca all'Atalanta: Inter superata, Marotta su un altro bomber di serie A

Scamacca, Atalanta in vantaggio sull'Inter

Un paio di giorni fa le prime voci sull'offensiva dell'Atalanta nei confronti di Gianluca Scamacca. Ma sulla punta del West Ham l'Inter sembrava essere in vantaggio. Sembrava. Ma non era così. La Dea è pronta a mettere sul tavolo degli Hammers 30 milioni di euro (25+5 di bonus) superando i 26 dei nerazzurri. Non solo: per l'ex attaccante del Sassuolo è pronto un ingaggio da 3,2 milioni netti a stagione (contro i 3 dell'Inter). Ora Marotta e Ausilio devono capire se provare un rilancio per vincere la concorrenza dell'Atalanta o andare su un altro giocatore.

Scamacca-Atalanta? L'Inter pensa a Beto dell'Udinese

La seconda strada porta al 25enne portoghese Beto in forza all'Udinese (10 gol in 33 presenze nell'ultimo campionato). Senza dimenticare ovviamente Folarin Balogun, che sarebbe il piano A dell'Inter, ma la cui vautazione da parte dell'Arsenal per il 21enne americano resta alta (sopra quota 40 milioni). Non trovano invece riscontro le voci su Duvan Zapata dell'Atalanta (più facile la pista Monza, anche se c'è ancora molto da lavorare nella trattativa per Adriano Galliani). Alexis Sanchez? Il cileno si è svincolato dal Marsiglia e vorrebbe tornare all'Inter, ma prima deve partire Correa.

Intanto Alvaro Morata, accostato nelle scorse settimane all'Inter e più recentemente a Roma e Juventus (si è parlato di un ok al ritorno in bianconero), sembra allontanare le voci di mercato: "Sono qui in Messico (con l'Atletico Madrid, ndr) per lavorare con la squadra. Al momento la Roma non è un'opzione, non è nella mia testa. Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".

Sommer vicino all'Inter

Buone notizie sul fronte del portiere: l'Inter nelle prossime ore farà un nuovo sondaggio con il Bayern Monaco, se dai bavaresi non arrivasse la disponibilità a trattare verrà pagata la clausola da 6 milioni per vestire di nerazzurro Yann Sommer. Resta da capire chi sarà il secondo: Trubin (che ha un accordo con li nerazzurri ed è in scadenza nel 2024) bloccato dalla Shakhtar Donets, mentre Audero piace, ma solo in prestito.

Calciomercato Inter, proposto Tomiyasu. De Zerbi vuole Asllani

L'Arsenal avrebbe proposto all'Inter Takehiro Tomiyasu, 24enne nazionale giapponese che in Serie A ha lasciato un buon ricordo nel Bologna. Il difensore nipponico è finito ai margini della squadra di Arteta che avrebbe aperto alla cessione. I nerazzurri potrebbero pensarci con la formula di un prestito con diritto di riscatto. Secondo TMW il Brighton di De Zerbi ha fatto un sondaggio per Kristjan Asllani: trattativa però non semplice nonostante il prossimo arrivo a Milano di Lazar Samardzic. L'albanese viene considerato alternativa a Calhanoglu in cabina di regia.