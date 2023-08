Calciomercato Milan: Moncada su un giocatore del Barcellona. Sfuma una trattativa. De Ketelaere colpo di scena

Calciomercato Milan, Lenglet del Barcellona obiettivo per la difesa

Milan a caccia di un difensore centrale dopo l'arrivederci di Matteo Gabbia (prestito al Villarreal) e forse con qualche dubbio sul pacchetto arretrato cresciuto dopo la tournée americana (alcune distrazioni dietro in tutti e 3 i match: con Real Madrid, Juventus, Barcellona). Trovano conferme le voci che danni il club rossonero sul 28enne del Barcellona Clément Lenglet. Il club blaugrana valuta il giocatore (reduce da una stagione in prestito all'Arsenal) 10 milioni di euro. Un giocatore di esperienza che potrebbe essere un quasi titolare nella difesa di Stefano Pioli. L'alternativa, sfumato Facundo Gonzales (andrà alla Juventus), è il 21enne francese Maxime Esteve del Montpellier.

Calciomercato Milan, addio Veliz: va al Tottenham

Addio ad Alejo Veliz. Il Tottenham ha chiuso la trattativa con il Rosario Central. Malgrado la clausola da 15 milioni di euro, gli Spurs sono andati oltre: 15,5 milioni più altri 5,5 milioni di bonus e hanno concesso al club argentino il 10% sulla futura rivendita. Nei prossimi giorni, il 19enne attaccante è atteso a Londra per la firma sul contratto (5 anni).

Calciomercato Milan: Beltran-Ekitike nel mirino come vice-Giroud

In ottica centravati vice-Giroud il Milan continua a guardare in Argentina: occhi su Lucas Beltrán del River Plate (piace anche a Fiorentina, Roma e viene segnalato anche un monitoraggio dell'Inter), anche se non va esclusa la pista che al talento francese (di origini camerunensi) Hugo Ekitike del Psg: il club francese negli ultimi giorni di mercato potrebbe decidere di lasciar partire (va capito con che formula) il classe 2002 che chiede spazio ed è reduce da una promettente stagione allo Stade Reims (24 presenze con 10 gol). L'arrivo di una punta è comunque subordinato ad alcune cessioni: Ante Rebic ha già preso0 la strada della Turchia, ora si sta cercando di piazzare Divok Origi. L'ex Liverpool sta aspettando un'offerta dalla Premier League (pista West Ham dopo la cessione di Scamacca all'Inter), ma potrebbe valutare le proposte che stanno arrivando dall'Arabia Saudita. In uscita anche Messias: il brasiliano ha raffreddato le sirene del Besikatas e potrebbe tornare d'attualità il corteggiamento del Torino.

Calciomercato Milan, De Ketelaere-Atalanta. Offerta last minute del Fulham per CDK

Mentre Yunus Musah è sbarcato a Milano per firmare il contratto e diventare il nuovo centrocampista del Milan, chi sta per lasciare è Charles De Ketelaere: sono ore decisive per l'ex mezzapunta del Bruges che dovrà dare una risposta all'Atalanta. Il club rossonero e quello orobico sono già d'accordo e manca solo il parere finale di Cdk che si è preso qualche ora di riflessione al rientro dalla tourné americana. Il Fulham ha provato a entrare in corsa per il belga con una proposta di acquisto a titolo definitivo. Formula che piacerebbe al Milan, ma la prima offerta annunciata in arrivo, inferiore ai 20 milioni, non può esser presa in considerazione dal club rossonero perché porterebbe a una minusvalenza a bilancio. Da capire se verrà effettuato un rilancio last minute per provare a rompere le uova nel paniere dell'Atalanta e indurre in tentazione il Diavolo.

Calciomercato Milan, Hjulmand: pressing dello Sporting Lisbona

Morten Hjulmand è un possibile obiettivo del Milan (così come Nicolas Dominguez del Bologna): il mediano del Lecce sarebbe la tessera mancante nel centrocampo rossonero e il club di via Aldo Rossi potrebbe affondare il colpo soprattutto in caso di addio del bosniaco Rade Krunic. Ma sul 24enne danese è fortissimo il pressing dello Sporting Lisbona che sta cercando di accelererare le trattative col Lecce (che valuta il suo capitano 18-20 milioni) per evitare la concorrenza del Diavolo. A proposito di Rade Krunic: il Fenerbahçe se vorrà convincere il Milan alla cessione di un giocatore che non sta tra gli esuberi di mercato dovrà mettere sul tavolo di via Aldo Rossi un'offerta da 12-13 milioni più bonus.