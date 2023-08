Scamacca e Balogun: Inter, Marotta fa la magia di calciomercato

Scamacca dal West Ham all'Inter, affare più caldo

Gianluca Scamacca è sempre più vicino all'Inter, l'indiscrezione delle di calciomercato delle scorse ore sul sorpasso dell'Atalanta per l'ex Sassuolo non spaventa nessuno in casa nerazzurra. Nè tantomeno la corte della Roma. I contatti con il West Ham proseguono: gli Hammers hanno rispedito al mittente la proposta da 22 milioni più bonus, ma l'attaccante è convinto di andare a Milano (pronto un contratto fino al 2028 a 3,2 milioni a stagione) e la sensazione in casa Inter è che si tratta ormai di trovare un accordo soddisfacente per tutti (il West Ham al momento chiede 30 mln). Anzi, la speranza di Marotta, Ausilio e Baccin è che Scamacca, Samadzic dall'Udinese (4 milioni di prestito con obbligo fissato a 16 più 2 di bonus oltre al cartellino di Fabbian sui cui ci sarà un'opzione di recompra) e il poriere Sommer (6 milioni al Bayern Monaco per la clausola) possano essere a disposizione di Simone Inzaghi già la prossima settimana e schierabili nell'amichevole del 13 a Ferrara contro gli albanesi dell’Egnatia.

Scamacca e Balogun all'Inter? Se parte Correa....

Non basta. L'Inter potrebbe non fermarsi al colpo Scamacca per rafforzare un reparto d'attacco che ha già visto l'ingresso di Markus Thuram e ha in Lautaro Martinez il suo gioiello. Secondo gazzetta.it resta in piedi la trattativa che può portare il talento dell'Arsenal, Folarin Balogun in nerazzurro. Per arrivare al 21enne americano, il cuo costo è attorno ai 40 milioni, però bisognerà convincere Joaquin Correa ad accettare le proposte che arrivano dall'Arabia Saudita.

Calciomercato Intrer, Demiral e Trubbin

In difesa torna d'attualità il nome del turco Demiral visto che non finirà in nessuno scambio col West Ham per portare Scamacca all'Atalanta. Novità su Anatoliy Trubin: il 22enne dello Shakhtar Donets non ha giocato in campionato: panchina per decisione tecnica. Cessione più vicina del portiere con contratto in scadenza a giugno 2024 (e che non vuole rinnovare)? L'alternativa come secondo di Sommer resta il 24enne brasiiano Bento Matheus Krepski dell'Atletico Paranaense. Sullo sfondo le opportunità dalla serie A: Audero, Musso e Sepe