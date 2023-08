Serie A, presto le partite in chiaro su Canale 5 e Italia 1

Serie A, a breve le partite potrebbero essere trasmesse in chiaro su Canale 5 e Italia 1

La Serie A è ufficialmente ripartita nel weekend appena trascorso e come la stagione precedente i tifosi possono seguirla su DAZN e Sky. L'app di streaming infatti detiene i diritti tv per trasmettere in esclusiva le partite fino al 2024 mentre la pay tv si è dovuta accontentare di tre match in co-esclusiva (quello del sabato alle 20.45, la domenica alle 12.30 e il lunedì alle 20.45).

Per poter quindi vedere tutte le partite di Serie A si deve necessariamente abbonarsi a DAZN, che propone un costo di partenza di 30,99 euro per 12 rate mensili o 40,99 euro al mese con la possibilità di recedere gratuitamente con 30 giorni di preavviso.

La situazione potrebbe però radicalmente cambiare nel prossimo futuro. Non si esclude infatti che le partite ritorneranno anche in chiaro su Italia 1 e Canale 5. La Lega Serie A infatti starebbe trattando con Mediaset per questa possibilità, dato che il Biscione sembra poco interessato al settore della pay TV dato l'insuccesso di Mediaset Premium.