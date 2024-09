Sinner: "Come ho festeggiato gli Us Open? Hamburger e Coca-Cola col mio team"

Tennis, Sinner: "Il successo è importante ma è fondamentale circondarsi di persone che ti vogliono bene"

Jannik Sinner è reduce dall'incredibile successo agli Us Open, una vittoria che gli ha permesso di consolidare il primato nella classifica Atp di tennis. Ma nonostante la notorietà mondiale l'azzurro è rimasto umile, basta ascoltare come ha festeggiato il successo di New York: "Mi sono seduto a tavola con il mio team - svela Sinner a Il Corriere della Sera - e mi sono mangiato un hamburger con la Coca-Cola". Una celebrazione privata e sobria, da campione riservato. Da New York è volato a Milano: andrà a casa, in Alto Adige, dai genitori e dalla zia malata a cui ha dedicato l’impresa americana. Per la Davis, a Bologna, da tifoso, si vedrà. Ma Sinner, nonostante la gioia per il successo agli Us Open, non ha ancora dimenticato la vicenda legata al doping (il caso Clostebol, da cui è stato prosciolto).

"La vicenda è ancora nella mia mente, non ne è uscita". "Ho cercato - prosegue Sinner - di rimanere concentrato sul torneo sentendomi supportato dalle persone che mi vogliono bene, e ormai il mio team mi conosce meglio dei miei genitori. Mi sono molto legato ai miei coach. Credo di aver fatto un buon lavoro ma non è che mi sono dimenticato di quello che è successo. Non è passato. Io mi impegno per alzare coppe come quella dell’Open Usa. Ma è anche importante circondarsi di persone che ti accettano per quello che sei, e che ti vogliono bene. Il commento più bello? "Una frase di Darren prima della finale: Jannik, sii orgoglioso di quello che fai. E poi mi ha chiesto: sai chi sono le persone più fiere di te in questo momento? I tuoi genitori. Ho avuto un brivido. Sono momenti che vanno oltre il tennis".