Da Camila Giorgi a Genie Bouchard, Ajla Tomljanovic e... Le tenniste sono le nuove star

Tutti pazzi per le tenniste, altro che dive di Hollywood, attrici e showgirl. Quel mix di talento, bellezza, carisma e fascino - che mettono in campo quando giocano sfide all'ultimo colpo o si raccontano sui social - riesce ad ammaliare giorno dopo giorno sempre più tifosi, fans e followers.

Camila Giorgi tra tennis e social: è lei la regina!

La regina indiscussa tra campo e Instagram è certamente Camila Giorgi. Una principessa capace di far battere il cuore della gente per il suo gioco mai difensivo e sempre alla ricerca del punto ("È la prima ragazza che vedo giocare come Agassi", disse di lei Adriano Panatta). Che vinca o perda, la 31enne di Macerata scalda il cuore della gente. Ed è forse la vittoria più bella, che vale quasi quanto uno Slam. Sul suo sex appeal poi non c'è discussione alcuna. La crescita social? Camila sale giorno dopo giorno, ormai siamo alle soglie dei 700 mila follower su Instagram.

Camila Giorgi (Instagram camila_giorgi_official e foto Ipa)



Eugenie Bouchard, tennista e modella

Non solo Camila Giorgi però. Uscendo dai confini italici nelle classifiche di tennis e sex appeal vola altissima Eugenie Bouchard, campionessa in campo (finalista a Wimbledon e semifinali tra Australian Open e Roland Garros ora sta cercando di tornare ai suoi livelli dopo un brutto infortunio alla spalla che l'ha tenuta fuori a lungo) e modella (è stata ingaggiata dall'agenzia di moda IMG Models, che ha gestito e gestisce il lavoro di molte top model famose nel mondo intero per la loro bellezza).

Aryna Sabalenka, Tigre di Minsk (a caccia di Iga Swiatek) e Vika Azarenka

E ancora: come non citare Aryna Sabalenka, la Tigre della Bielorussia che quest'anno ha trionfato all'Australian Open (ed è numero 2 del ranking mondiale a caccia del primato che appartiene alla 21enne fuoriclasse polacca Iga Swiatek) battendo in finale la 23enne russa Elena Rybakina? O la connazionale Viktoryja "Vika" Azarenka (ex numero 1 del mondo e con due Australian Open vinti oltre a tre finali dello Us Open)?

Belinda Bencic e Ajla Tomljanovic

O Belinda Bencic che ha trascinato la Svizzera all'ultima vittoria in Billie Jean King Cup 2022 oltre a conquistare la medaglia d'oro in singolare e doppio alle Olimpiadi di Tokyo? The last but not the last, Ajla Tomljanovic: la 29enne di Zagabria capace di arrivare due volte ai quarti di finale a Wimbledon (e una volta allo Us Open) e famosa anche nelle cronache rosa per le sue storie con Nick Kyrgios prima e Matteo Berrettini poi...



Ajla Tomljanovic (Instagram)

Maria Sharapova e Anna Kournikova

Senza dimenticare le icone di sempre: Maria Sharapova, la Venere Siberiana, che ha lasciato il tennis da più di tre anni e cambiato vita. O Anna Kournikova, che fece innamorare milioni di tifosi in tutto il mondo, raggiunse l'8° posto mondiale e oggi si è lasciata da tempo lo sport agonistico alle spalle: la 42russo vive a Miami ed è una mamma felice di 3 figli nati dall'amore con Enrique Inglesias

E poi ci sono quelle tenniste che non arrivate ai livelli top nel ranking Wta, ma fanno comunque sognare i tifosi per la loro bellezza...

E poi

E anche