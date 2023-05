Tennis, balletto sfrenato (senza reggiseno) per la tennista. E che perizoma...

Tennis, Sofya Zhuk e il balletto mozzafiato (senza reggiseno)

Sofya Zhuk ormai sui social è una star. Da promessa del tennis mondiale (vinse Winbledon Juniores e il Torneo dell'Avvenire) e potenziale "nuova Sharapova" (in patria molti la consideravano l'erede di Masha) a campionessa indiscussa sul web: Instagram (dove ormai è attorno a quota 170mila followers) e di recente anche lo sbarco su OnlyFans.

La carriera della 23enne tennista russa si è interrotta anzitempo anche a causa di alcuni infortuni che le hanno sbarrato la strada verso un futuro da top-10 Wta (il suo best ranking è stato vicino alle prime 100 della classifica mondiale). Ma lei è riuscita comunque a diventare una campionessa sul web, blogger, modella e influencer.

Nelle ultime settimane la bella Sofya Zhuk ha lasciato senza fiato i suoi milioni di supporter con un balletto (sulle note di Can't Get You out of My Head cantata da Kylie Minogue) sensualissimo.

Vediamo alcuni dei momenti più epici del ballo di Sofya Zhuk nella gallery di qui sopra!





