Torino-Milan-Inter, la lotta Scudetto delle milanesi forse decisa dai rigori

Torino-Milan, Singo spinge con il gomito sulla schiena del terzino francese ma Doveri non fischia. L'Inter ora vede il primo posto

Il Torino ferma il Milan a San Siro pareggiando 0-0 e ad approfittarne e l'Inter, che con la vittoria contro il Verona e il recupero con il Bologna sogna il sorpasso che varrebbe il primo posto in classifica. La squadra di Pioli ha evidentemente un problema in attacco. L'ultima rete infatti risale addirittura a 57 tiri fa. I rossoneri possono però recriminare per un mancato rigore non assegnato a Theo Hernandez. Al 58' Singo spinge con il gomito sulla schiena del terzino francese che cade in area. L'arbitro Doveri non fischia e il VAR non interviene.

Potrebbe essere proprio il Torino a decidere chi tra le milanesi (Napoli permettendo) si aggiudicherà lo scudetto. I granata infatti hanno bloccato anche l'Inter in casa con un pareggio per 1-1 molto discusso per un fallo di Ranocchia su Belotti non fischiato da Guida. Riguardando le immagini non ci sono dubbi che il difensore nerazzurro colpisce il piede del Gallo.

