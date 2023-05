Tris di coppe, le italiane fanno la storia: Inter, Roma e Fiorentina in finale

Coppe europee, stagione da incorniciare per le squadre italiane

Inter in finale di Champions League, Roma in finale di Europa League e Fiorentina in finale di Conference League. L'Italia in questa stagione da incorniciare ha portato tre squadre all'ultimo atto delle tre coppe europee ed è la quinta volta che accade nella storia, considerando ovviamente quella Coppa delle Coppe disputata dal 1960 al 1999. Nei quattro precedenti solo una volta l'Italia fece en plein grazie ai successi di Milan, Juventus - vittoriosa sulla Fiorentina in una finale tutta tricolore - e Sampdoria come possiamo vedere di seguito:

Stagione 1988-89:

Milan-Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni, Napoli-Stoccarda in Coppa UEFA e Sampdoria-Barcellona in Coppa delle Coppe. Le prime due alzarono al cielo il trofeo, mentre i blucerchiati dovette arrendersi ai catalani.

Stagione 1989/90:

Milan-Benfica in Coppa dei Campioni, Juventus-Fiorentina in Coppa UEFA e Sampdoria-Anderlecht in Coppa delle Coppe. Fu en-plein.

Stagione 1992/93:

Milan-Marsiglia in Coppa dei Campioni, Juventus-Borussia Dortmund in Coppa UEFA e Parma-Anversa in Coppa delle Coppe. Vinsero il trofeo i bianconeri e i ducali, mentre i rossoneri vennero sconfitti.

Stagione 1993-94:

Milan-Barcellona in Coppa dei Campioni, Inter-Salisburgo in Coppa UEFA e Parma-Arsenal in Coppa delle Coppe. Vinsero le due milanesi, mentre i ducali si arresero ai londinesi.