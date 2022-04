Vlahovic-Juve, da fenomeno a "normale": 1 gol in 5 partite e flop con l'Inter

Vlahovic - Juve: l'ex viola ha segnato 1 gol in 5 partite tra campionato e Champions League. Nella sfida con l'inter è stato non pervenuto

Dusan Vlahovic è arrivato alla Juventus con l'etichetta del salvatore. L'attaccante serbo, considerato tra i migliori prospetti in Europa alla pari di Halland o Mbappé, ha iniziato nel migliore dei modi con il gol all'esordio con il Verona. Col tempo però, complice le difficoltà della squadra nel suo complesso, la luce del bomber di Belgrado è sembrata affievolirsi.

Vlahovic dopo la doppietta decisiva in campionato con l'Empoli ha segnato appena 1 gol in 5 partite contro la Salernitana tra Serie A e Champions League. Il serbo è stato tra i pochi a salvarsi nella clamorosa disfatta europea con il Villareal, poco servito e costretto a lottare da solo contro la difesa degli spagnoli, ma non si può dire lo stesso della partita con l'Inter di ieri sera. Vlahovic è stato sostanzialmente sovrastato da Milan Skriniar. Solo in un'occasione è riuscito a superare il difensore slovacco calciando di poco a lato. Per il resto la sua prestazione è stata decisamente anonima e duledente. Viene da chiederse se è Vlahovic non è riuscito a cambiare la Juventus (e forse per questo serve ancora un po' di tempo) o se sono i bianconeri, che hanno perso lo smalto soprattutto negli scontri diretti, ad aver cambiato lui in peggio.

