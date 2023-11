Zilliacus-Inter al posto di Zhang? "Mbappè? Non sarebbe un sogno..."

Chi è Thomas Zilliacus, il magnate finlandese che vuole l'Inter di Suning

L'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus vuole prendersi l'Inter. Ha annunciato di raccolto i capitali per presentare un'offerta di acquisto: "Ho appena firmato un accordo con alcuni investitori che vogliono investire nella mia società XXI Century Capital per mettere insieme una somma di 2,5 miliardi di dollari (oltre 2,3 miliardi di euro, ndr). Faremo una nuova amichevole offerta per l'Inter usando parte di questi fondi", ha scritto sui social. Thomas Zilliacus è un ex dirigente Nokia, ha fondato Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, che si occupano soprattutto di immobiliare, sport, telecomunicazioni per un valore combinato di oltre 3 miliardi di dollari. Nei mesi scorsi si era parlato di un interesse di Zilliacus per il Manchester United: la trattativa non è però decollata e ora lo sguardo del magnate finlandese è sulla Milano nerazzurra.

Zilliacus-Inter, sognando... Mabppè

Non solo. Thomas Zilliacus giura che con lui si sognerebbe in grande. Stelle a San Siro con la maglia dell'Inter? Un nome clamoroso: Kylian Mbappé. "I nostri sono investitori finanziari che non fanno parte del mondo del calcio. Siamo convinti che si possa diventare, come Inter, un club ancora più grande di ora". "La conseguenza di tutto ciò sarebbe poi la possibilità di acquistare top player e, in generale, migliorare una squadra già forte - ha dichiarato a TvPlay -. Mbappé, ad esempio, non rappresenterebbe un sogno".

In un'intervista a Tuttosport però poi sottolinea quali sarebbero i suoi potenziali obiettivi di mercato e la filosofia per investire: "I miei preferiti sono Haaland, Mbappé e Pedri, ma devi pagare tanti soldi. Per questo le chiedo: meglio spendere 150 milioni per un calciatore, o 80 e 70 per due? Credo si debba investire anche nel talento dei giovani. Così cresci in casa la tua stella".

Zilliacus garantisce anche che sarebbe disposto a collaborare con l'attuale proprietà: "Credo di sapere quanto voglia la famiglia Zhang, e non siamo così lontani dalla loro proposta. Noi vogliamo trasformare l’Inter nella più grande squadra al mondo. Non è corretto dire quanto vale ora il club. Noi abbiamo i nostri advisor del gruppo finanziario che ci lavoreranno e faranno una valutazione più precisa in questo senso. Non è una questione di vanità, infatti noi saremmo aperti alla possibilità di lavorare insieme a Zhang, lasciando lui come presidente ma subentrando nella società. Non è un’operazione di immagine, ma vorrei un modello sostenibile per rendere questa squadra la più importante del mondo".

Zilliacus-Inter, ma Zhang e Suning resistono

Zilliacus vuole l'Inter. Ma Suning vende o non vende? Sin qui Steven Zhang non sembra aver intenzione di passare la mano. Il presidente nerazzurro ha un piano per rifinanziare il debito e mantenere la proprietà. Il prestito di Oaktree è in scadenza a maggio 2024, quando la holding lussemburghese che controlla l’Inter dovrà restituire al fondo Usa oltre 350 milioni. Tra l'altro la valutazione che la proprietà cinese fa del club nerazzurro è attorno a quota 1,3 miliardi di euro (poco più dell'affare RedBird-Milan).

