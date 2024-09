Tajani ad Affaritaliani.it: "La Bce tagli i tassi di almeno lo 0,50%". Intervista

Legge di Bilancio, "unità di intenti nel Centrodestra. Ecco le priorità di Forza Italia"



"C'è grande unità di intenti nel Centrodestra sulla Legge di Bilancio come ha dimostrato la riunione di ieri". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, all'indomani del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con i leader del Centrodestra e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.



"Il taglio del cuneo fiscale è indispensabile per favorire la crescita e le privatizzazioni servono a favorire la copertura per altre iniziative come l'aumento delle pensioni minime. Oggi una delegazione di Forza Italia incontrerà il ministro Giorgetti per fare il punto della situazione", spiega il segretario azzurro.



"Altro tema è il debito pubblico. Per ridurlo serve una strategia per la crescita ed il taglio di almeno lo 0,50% dei tassi di interesse. E' giunto il tempo di trasformare la Bce da guardiana anti-inflazione in vera banca centrale che governi la moneta per sostenere l'economia reale", conclude Tajani.