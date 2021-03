Ascolti tv, share stellare: Carmelita brinda così, domenica da leoni

E a Mediaset si brinda di nuovo. Per l'ennesima volta. Live non è la d'Urso agguanta un altro successo. Per l'ennesima volta: 3 milioni di telespettatori incollati alla tv e picchi del 22% in alcuni momenti della serata. Volano anche i contatti: 9 milioni in Rete.

Il programma di Barbarella in media, nella lunga diretta, arriva al 12% battendo Giletti. Si attesta, ancora una volta, come il talk più seguito della domenica sera. Attualità, politica e quelle grandi inchieste di Live sui vaccini. Di sicuro, il programma della d'Urso - giunto alla settantesima puntata - è un vero fiore all'occhiello nel palinsesto della Rete ammiraglia del Biscione.

E in apertura di programma, la d'Urso mette i puntini sulle "i" (come si dice in gergo): Live tornerà a settembre dopo lo stop annunciato da Mediaset per fine marzo. Nulla di tanto strano. Infatti, Barbarella sarà di nuovo al timone del talk della domenica sera nella nuova stagione televisiva. Intanto, la conduttrice di Canale5 allunga la fascia domenicale con una diretta che comprenderà attualità e politica. Il linguaggio della semplicità, da sempre adottato da Carmelita, è la cifra di quella trasmissione. Un codice comunicativo che riesce a fare non solo ascolti, ma in qualche modo diventa più persuasivo che mai. Non a caso, tra i politici, non solo Nicola Zingaretti del Pd ha fatto un tweet nei giorni scorsi a favore di Barbarella, ma anche Rocco Casalino (capo della comunicazione del Movimento 5 stelle) ha lasciato tutti senza fiato quando ha detto: "Se attaccavi il Movimento perdevamo un punto nei sondaggi".