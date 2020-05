Ascolti tv, La casa nel bosco di Antonella Clerici diventa un format

Antonella Clerici torna in video. Finalmente. Come annunciato alcune settimane, la conduttrice di Rai1 è pronta per una nuova avventura tv. Stando a quello che racconta TvBlog ci sarebbe pure il nome del format: La casa nel bosco. E si tratterebbe, da rumors, di una produzione realizzata dalla società Stand by me (che lavora da anni con la Rai, fondata da Simona Ercolani con sede nella centralissima via Cola Di Rienzo nella Capitale).

Il grande ritorno di Antonella Clerici è sicuramente una delle principali novità del palinsesto di Rai1. Il direttore Stefano Coletta, nelle scorse settimane, aveva fatto un endorsment alla conduttrice. E già c’era tutto il sapore del suo ritorno in grande spolvero. Tra l'altro molto atteso dal pubblico, che da sempre ama la Clerici: volto di punta di Mamma Rai.

Le trattative per il nuovo programma sono in corso. Dovrebbe, da indiscrezioni, andare in onda proprio dalla casa piemontese della conduttrice. Una grande casa immersa nel bosco. Il nuovo programma prenderàil posto de La prova del cuoco, condotto nella passata stagione da Elisa Isoardi con Claudio Lippi.