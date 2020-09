Ascolti tv, Masi- Delogu perdono 300 mila spettatori: la Rete rimpiange Diaco

Avevano massacrato Pierluigi Diaco. Lo avevano fatto a pezzi. Ma gli ascolti di “Io e te”, che sono nero su bianco ai piani alti di viale Mazzini, hanno portato una ventata di entusiasmo allo share di Rai1. La curva di “Io e te” è salita con picchi altissimi.

Giusto per rinfrescare la memoria: il programma del pomeriggio di Diaco ha superato l’11% di share con 1,5 milioni di spettatori più volte, in altre occasioni ha superato perfino il 12%, posizionandosi tra i 5-6 programmi più seguiti dell’estate di Rai1. E Pigi, come lo chiamo gli amici più stretti, ha lasciato ora più che mai il segno.

La Rete, sempre attenta a quello che accade in televisione, lo rimpiange. “La vita in diretta -estate” (che ha sostituito “Io e te” dopo lo stop a causa di un tecnico positivo al Covid) lunedì si è fermata all’11,3 % di share con il conduttore in collegamento a sorpresa da casa.

Poi quella fascia è scesa, si è spenta, il giorno dopo lo share si è fermato al 9,7% e addirittura ha segnato il 9%. In pratica i due conduttori hanno perso in tre giorni 300 mila spettatori, vale a dire l’1,5%. I social, Twitter soprattutto, rimpiangono il giornalista e conduttore di “Io e te”.

Delogu e Masi, conduttori de "La vita in diretta", nella stessa fascia di Diaco frenano e si fermano al 9%. Ma nessuno dice nulla? Nessuno batte ciglio? Nessuno scrive di questa curva in discesa in quel segmento? Da una nostra indiscrezione bomba, però, sembra che ai piani alti sia arrivata la patata bollente: gli ascolti così bassi non reggono.

"Diaco era una garanzia", avrebbe spifferato alle orecchie di una gola profonda uno dei dirigenti di viale Mazzini. Ma una parte della critica lo ha massacrato in un’estate caldissima, dove la matematica non è mai stata stata un’opinione.