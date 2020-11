Ossa umane abbandonate in una cripta. La foto de I tre obsoleti

Fa molto rumore sui social la segnalazione data il 26 ottobre 2020 dal gruppo de "I tre obsoleti" (Esploratori dell'Abbandono), di Daniel Santucci e Davide Pardini dove comunicano il ritrovamento di ossa umane in una cripta abbandonata.

Con un intenso post pubblicato sulla loro pagina facebook [Clicca qui] smuovono l'indignazione dei lettori che incuriositi chiedono dove si trovi il luogo della macabra scoperta.

"Per ora preferiamo non divulgare la posizione del luogo -dice Daniel Santucci- anche perché il luogo è aperto a tutti, ed è evidente il passaggio precedente di qualcuno dato che abbiamo trovato delle bottiglie di birra. Non osiamo immaginare cosa possa essere accaduto in quel luogo e pertanto, non vorremo attirare altri malintenzionati.

Con questa segnalazione vogliamo denunciare l'accaduto, tant'è che abbiamo avvertito il Comune locale, la municipale e i carabinieri. Se siano intervenuti alla fine non possiamo saperlo, ma molto probabilmente, torneremo a verificare la situazione e se la situazione non fosse cambiata, dovremmo assolutamente denunciare mediaticamente il caso perché purtroppo in Italia, se si vogliono cambiare le cose dobbiamo sempre parlarne pubblicamente, mettendo anche nel mirino chi non ha accolto le nostre segnalazioni."

Per questa scoperta i due fotoamatori sono stati contattati da alcune importanti testate giornaliste e sono stati anche ospiti lo scorso 4 Novembre 2020 nella trasmissione televisiva di "Telemania" su 50 Canale, dove hanno fatto vedere in esclusiva, un filmato girato proprio all'interno della cripta dove si evidenzia la facilità nell'entrare nel luogo.

Possiamo solo dirvi che questo luogo si trova al di sotto di una chiesa abbandonata, molto probabilmente nella regione Toscana.

Notizia in fase di aggiornamento