IL CASO SAVIANO





Domenica 24 maggio u. s., nel corso della trasmissione di RAI 2 “che tempo che fa” , il conduttore Dr. Fabio Fazio, trattando l'argomento" usura", ha rivolto al Dr. Roberto Saviano la seguente domanda:

“come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti? Come sa chi cercare e come trovarli?”

Il Dr Saviano ha dato questa risposta: <<semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti, …quando il commercialista è una persona di cui ti fidi, spesso ti dice "c’è quella società, c’è quella persona che è interessata". Quando non è questa strada perché, invece, hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in altro,……………...>>

L'aver colpito nel mucchio, senza precisazione alcuna, ha offeso tutta la categoria dei Commercialisti composta da 120.000 persone serie.

Da più parti ci sono state manifestazioni di indignazione ed io, il 25 maggio, su questo blog, ho riportato il pensiero dei Presidenti provinciali dell’Ordine di Brindisi, Dr. Fabio Aiello, e di quello Taranto, Dr. Mimmo Latorre, insieme al mio (che sintetizzava lo stato d’animo di molti colleghi Commercialisti con i quali mi ero sentito).

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/12000-persone-serie-67460.html?refresh_ce

A questa valanga di proteste e indignazioni da parte della categoria dei Commercialisti e non solo, il Dr. Saviano rispondeva il 26 maggio con un video e il 28 maggio con un articolo su “Repubblica” (non mi risultano altri suoi interventi sull’argomento).

Il contenuto sia del video che dell’articolo a me sono sembrati un sermone sulla “piaga sociale dell’usura”, concludendo con un ribaltamento della propria posizione passando da “autore dell'offesa ” a “vittima delle critiche”.

La risposta data a Fazio era stata di poche frasi, mentre la replica ha rappresentato un trattato.

Riporto alcuni passaggi che interessano la mia categoria di Commercialisti per meglio far comprendere con quale abilità il Saviano ha tentato di spostare il focus della questione.

In parole povere, a suo dire, l’aver offeso 120.0000 persone serie diventa una inezia e prende, invece, risalto un ammonimento alla “Fra Cristoforo”, puntando il dito verso politici, professionisti infedeli, bancari discutibili e altro.

Tratto dal video

“Non esiste più l’usura del cravattaro, se esiste è marginale. Questa è una usura molto più complessa perché si avvicina ai COMMERCIALISTI INFEDELI – sottolineo, gli imprenditori oggi sono minacciati da questo, i negozianti ma anche le singole famiglie sono minacciate da questa pratica – dovevate denunciare questo – non fare rumore su di me……

Domenica sera, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio a che tempo che fa, ho raccontato di come le imprese in difficoltà spesso vengono agganciate dall’usura criminale, anche dall’usura mafiosa, tramite commercialisti, NON TUTTI I COMMERCIALISTI, OVVIAMENTE – è RIDICOLO ANCHE SOLO PRECISARLO, tramite commercialisti vicino ai mafiosi, tanto è vero in un inciso specifico CHI HA LA FORTUNA DI AVERE PROFESSIONISTI SERI NON INCORRE IN QUESTO TIPO DI PERICOLO……”

tratto dall’articolo del 28 maggio su "Repubblica"

“Quando un’azienda comincia ad andare in crisi le organizzazioni criminali avvicinano ALCUNI PROFESSIONISTI PERMEABILI – come può essere un commercialista che è persona di cui spesso l’imprenditore si fida – e avvertono che esiste una possibilità per non soccombere alla mancanza di liquidità. Ecco svelato il meccanismo.

Aggiungo che, se invece ci si è rivolti a professionisti seri, le strade che verranno indicate sono altre e sono legali. È evidente che non parlavo di un'intera categoria, ma solo di alcune persone che la disonorano con il loro comportamento. Non ho generalizzato né criminalizzato un ordine professionale, ma raccontato una dinamica e l'ho raccontata perché la studio da anni.

Orbene, dal mio punto di vista, il problema va focalizzato nella parte che il Saviano dice:

“NON TUTTI I COMMERCIALISTI, OVVIAMENTE – è RIDICOLO ANCHE SOLO PRECISARLO”

oppure

“È evidente che non parlavo di un'intera categoria, ma solo di alcune persone che la disonorano con il loro comportamento. NON HO GENERALIZZATO NÉ CRIMINALIZZATO UN ORDINE PROFESSIONALE”

No, Dr. Saviano, non è ridicolo precisare che non si riferiva all’intera categoria, come non è evidente che lei non ha generalizzato, ne criminalizzato un intero ordine professionale, perché lei ha detto testualmente:

<<semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti, …quando il commercialista è una persona di cui ti fidi, spesso ti dice "c’è quella società, c’è quella persona che è interessata". Quando non è questa strada perché, invece, hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in altro,……………...>>

Non doveva usare l’espressione “chi ha la fortuna di avere professionisti seri ….”,

bensì andava detto

“chi ha la sfortuna di avere un professionista poco serio”,

perché la normalità è quella di essere assistiti da PROFESSIONISTI SERI – è questo il focus del problema.

Evidenziando, altresì, che nel “sermone” il Dr Saviano ha detto che chi non denuncia la “piaga dell’usura” si rende complice – su questo blog il 20/04/20, sollecitato anche da diversi colleghi Commercialisti, ho pubblicato un articolo sul fenomeno dell’usura, riportando sia la denuncia sia l’opinione di autorità e autorevoli rappresentanti esperti n questa triste materia.

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/l-usura-il-codice-della-crisi-impresa-insolvenza-667287.html

Concludo questo articolo precisando che può capitare a chiunque un “lapsus linguae” (si tratta di parole pronunciate senza intenzione) e allora che si fa?????

Con molta umiltà, si deve dire solo una cosa: