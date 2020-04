AIME Associazione Imprenditori Europei ancora in campo con nuovi servizi

AIME ancora in campo con nuovi servizi per le imprese associate.

Siamo nel pieno di una tempesta e stiamo vivendo un pezzo di storia gli uni lontani dagli altri, ma paradossalmente accostati sulla stessa barca. La tempesta va affrontata insieme!

Le aziende hanno bisogno liquidità, ma anche di informazioni utili e idee programmatiche per costruire il proprio futuro.

Un nuovo strumento informativo

AIME ha messo in campo un nuovo strumento informativo, celere ed a portata di un clic.

Infatti abbiamo realizzato una apposita pagina WEB dove l'imprenditrice e l'imprenditore possono ottenere informazioni, i Dcpm, le regole per ottenere la cig, bonus 600 Euro e altro ancora, prendere visione dei bandi in essere e delle comunicazioni ed iniziative promosse da Aime.

Insomma tutti i soci e i colleghi avranno a casa propria l'ASSOCIAZIONE.

Facciamo degli esempi tratti oggi dalla pagina:

- Il DPCM del 1 aprile 2020

- ABI ha definito la convenzione nazionale il 31 marzo

- Sospensione cartelle Ag. Entrate del 30 marzo

- Indennità per l'emergenza COVID-19 del 27 marzo

- Sospensione delle rate di mutui e leasing del 26 marzo

- e tanto altro ...

Cliccando su www.aimeitaliainforma.it gli imprenditori troveranno tutto quello che serve per affrontare questo periodo.

AIME, Associazione Imprenditori Europei, ha inviato recentemente al Presidente di Regione Lombardia una lettera estremamente equilibrata, ma nel contempo molto circostanziata e preoccupata sulle sorti delle Piccole e Medie Imprese di fronte alla piega economicamente negativa presa dal mercato in conseguenza dei provvedimenti presi per il contenimento del Corona Virus in Lombardia. Qui il link

AIME

L’Associazione Imprenditori Europei (AIME) è un’associazione volontaria tra imprenditori, senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale con sede legale a Varese e unità locali in diverse aree della Lombardia Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Brescia.

Gianni Lucchina

"Vogliamo essere centro di scambio di idee e competenze di tutti coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono a far vivere e a tramandare la cultura del fare" dichiara il segretario generale Gianni Lucchina.

Possono aderire ad AIME tutti gli imprenditori, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla forma giuridica dell’impresa e dalle dimensioni aziendali, che si riconoscono nei principi costitutivi e negli obiettivi dell’Unione Europea come definiti agli articoli I-2 e I-3 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa del 16 dicembre 2004.

AIME riconosce e promuove i valori della tradizione italiana delle arti e dei mestieri e per questo aderisce alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani), una delle Confederazioni nazionali fondatrici di Rete Impresa Italia.

La missione dell’Associazione è quella di essere un punto di riferimento e di scambio di esperienze e competenze per gli imprenditori oltre che concreto strumento di sostegno alla competitività. L’obiettivo dell’Associazione è quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e di promuovere, in una logica di mutua assistenza, condizioni di vantaggio economico per gli associati mettendo a loro disposizione, gratuitamente o a condizioni convenzionate, servizi tecnici e amministrativi per la gestione e lo sviluppo aziendale.

L’associazione AIME ha tra i propri obiettivi quello di riconoscere, aggregare e sostenere l’eccellenza imprenditoriale, in particolare quella che nasce dalla capacità di reinterpretare in chiave moderna le arti e i mestieri della tradizione agricola, artigiana, manifatturiera e mercantile.