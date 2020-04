COVID-19. Lettera al presidente Conte da Istituto Diplomatico Internazionale

L’IDI, Istituto Diplomatico Internazionale, desidera rendersi particolarmente vicino alle genti in questo grave momento di difficoltà dovuto alla pandemia da corona virus COVID-19 che ha colpito sensibilmente il nostro Paese.

L'Istituto Diplomatico Internazionale non è voluto mancare in questo delicato frangente nel fornire il proprio piccolo contributo e supporto alle istituzioni italiane e a tal proposito dal Presidente Avv. Paolo Giordani, con un ristretto gruppo di esperti in materia, è stata redatta una relazione, sostenendo le attività del Presidente Conte.

IL TESTO DEL MESSAGGIO

Signor Presidente,

il Consiglio Direttivo dell'Istituto Diplomatico Internazionale (IDI), organismo non governativo accreditato presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) con status special, intendendo contribuire alle riflessioni sulle conseguenze economiche e sociali in Italia della emergenza epidemiologica da COVID-19 ha costituito un Gruppo di lavoro, da me coordinato, che ha riunito esperti e professionisti di comprovata competenza.

Il Gruppo di lavoro rassegna in allegato i risultati preliminari della propria attività, svolta in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Commercialisti (ANC). Si tratta di una serie di proposte economiche, sociali e di sviluppo, volte ad affrontare taluni aspetti della grave ed improvvisa epidemia in corso, nonché a rafforzare le varie iniziative prese dal Governo.

Al contempo, mio tramite, l'IDI ed il gruppo di lavoro offrono completa disponibilità a svilupparne gli aspetti che possano incontrare particolare interesse. Il Gruppo di lavoro è stato animato dall'intento di creare un quadro di proposte che, al di là degli aspetti di merito, fossero soprattutto volte ad evitare che l'ansia che in questi giorni sta ampliandosi progressivamente nella popolazione, possa malauguratamente trasformarsi in situazioni di pericolo per l'ordine sociale e la sicurezza.

Dal canto suo l'Istituto Diplomatico Internazionale, attraverso le professionalità riunite nel Gruppo di lavoro, dispone delle competenze necessarie per contribuire, anche operativamente, alla gestione delle soluzioni proposte.

Nel restare a Sua completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, colgo l'occasione per porgerLe i migliori sentimenti di deferente ossequio, unitamente alla sincera ed ammirata gratitudine per quanto il Governo sta operando nell'interesse generale.

LA RELAZIONE DI IDI

RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI IN ITALIA DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Qui riportiamo solo alcuni dei punti salienti.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO

Premessa: questo documento non ha pretesa alcuna di analisi esaustiva della situazione attuale di emergenza COVID-19, dal monitoraggio delle varie aree di crisi che necessitano di proposte di intervento operativo immediato, funzionale e risolutivo, nonché per mantenere focus chiari ed utili a porre in essere strategie e direttive operative, sintetiche ed efficaci.

Al fine di non perdere di vista aree sensibili e fortemente sollecitate dallo stato di emergenza, a parere del Gruppo di lavoro i principali nodi costituzionali da monitorare e assicurare con efficienza sono: Artt. 1, 4, 35, 36 e seguenti (Lavoro e diritti correlati) Artt. 2 e 3 (Dignità e diritti umani inviolabili) Art. 32 (Diritto fondamentale alla salute) Invero, l·Art. 1 istituisce la necessaria e contemporanea presenza della sovranità popolare e del lavoro. È necessario quindi provvedere alla salvaguardia dello stesso in termini di protezione dei posti di lavoro e della capacità produttiva nazionale,

Art.32 occorre garantire innanzitutto assistenza adeguata, tutela sanitaria, sanificazione di ambienti, merci e persone. Nello specifico, quindi, il Gruppo di lavoro ritiene che le aree di un immediato intervento siano tre: 1) lavoro e produzione 2) dignità e garanzia di sussistenza e sicurezza universale alla popolazione 3) garanzia di servizi sanitari e accorgimenti per la tutela della salute.

Proposte operative: SOSTENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE Senza eccezione alcuna tra occupati, disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi, contratti atipici, AZIONI PER APPROVIGIONAMENTO DI BENI E PRECAUZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA Assicurarsi attraverso un tavolo tecnico, coordinato dalla protezione civile, dalle prefetture per competenza territoriale, che tutti abbiano indistintamente assicurate la pari dignità di sussistenza materiale, anche in termini economici. Assicurare alla popolazione tutta indennizzi, alimenti, beni di prima necessità.

Non si può poi non tenere in debito conto i potenziali soggetti poco controllabili e contenibili in caso di prolungamento dello stato di emergenza. Altro punto che potrebbe assumere carattere davvero emergenziale e difficilmente controllabile si riverbera nelle migliaia di persone che, provate dalla malattia e dalla perdita di persone care, non riescono neanche ad elaborare psicologicamente il lutto di un familiare o di un amico perso, accompagnandoli con la sepoltura e le funzioni funebri di rito.

FUNZIONE STRATEGICO-OPERATIVA DELL·ESERCITO E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI GIÀ STRUTTURATE IN RETE: istituire una anagrafe degli assistenti domiciliari civili che allo stato come gran parte delle cooperative di assistenza domiciliare educativa e terapica sono state sospese per contenimento COVID-19, superando i problemi di natura organizzativo-strutturale. Una soluzione apprezzabile e di facile realizzazione potrebbe essere anche quella di concordare con gli Amministratori di condominio (che hanno già il data base dei condomini) una apposita piattaforma che sia in grado di rilevare e gestire sul territorio e segnalare i casi di persone non autosufficienti sia in termini fisici che economici e adoperarsi puntualmente per contenere malumori e difficoltà di sopravvivenza.

ELEMENTI COSTANTI E VARIABILI DELL·EMERGENZA In tutta questa analisi di proposte abbiamo una sola costante: i principali elementi su cui si può basare una programmazione di qualsiasi tipo sono indefiniti e variabili addirittura quotidianamente; non sappiamo l’entità della popolazione che sarà coinvolta in termini sanitari, in maniera oggettiva ed empirica al di là di algoritmi e proiezioni statistiche.

Non sappiamo - ed è la variabile più pericolosa - per quanto tempo la popolazione potrebbe reggere una condizione emotiva così negativamente sollecitata senza adeguati sostegni ed assicurazioni per la gestione delle necessità quotidiane, ancor prima della gestione del futuro. A tali pericolosissime variabili sommate va data la giusta attenzione SUBITO!

SALVAGUARDIA DEL LAVORO E DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NAZIONALE Azione fondamentale è salvaguardare e dare respiro alla capacità produttiva nazionale e locale. Per il reperimento dei fondi necessari a far fronte alle necessità delle aziende, polmone economico insostituibile per la sussistenza economica della Nazione, si deve intervenire immediatamente con la predisposizione di indennizzi tanto ai singoli quanto alle imprese

RICONVERSIONE IMPIANTI PRODUTTIVI di generi di prima necessità, necessari a soddisfare le esigenze alimentari ed igieniche della popolazione, non andrebbe sottovalutato il potenziale produttivo di ulteriori e ancor più numerose imprese ed aziende, attualmente non collegate direttamente alla filiera.

Sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, possano essere impiegate a rafforzare, in maniera centralizzata e coordinata, la catena produttiva per integrare la fornitura di ausili e prodotti sanitari e parasanitari (guanti, camici, mascherine ecc.) Si rende quindi opportuno istituire rapidamente un tavolo tecnico sia centralizzato a livello nazionale che territoriale, a supporto del Commissario straordinario, che accerti la reale possibilità di riconversione degli impianti industriali. Tale procedura in caso di esito positivo potrà essere eletta a modello in vista di future emergenze.

ADEGUAMENTI FINANZIARI E FISCALI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA A seguito del coinvolgimento di associazioni di categoria, di professionisti e consultati i referenti degli albi professionali, per poter dare risposta esaustiva, qualificata e pertinente alle necessità messe in atto dal Decreto finalizzando tali proposte che saranno successivamente trasmesse.

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, GARANZIA DI EROGAZIONE SERVIZIO SANITARIO E OPERE DI SANIFICAZIONE CORRELATE AL CONTENIMENTO. Oltre al lavoro già svolto dal Ministero della Salute e dalle commissioni straordinarie certamente non sono da dimenticare tutti i malati non ancora conteggiati tra i contagiati, che comunque potrebbero necessitare di cure mediche ospedalizzate, pure di carattere urgente.

PROPOSTA AUMENTO CAPIENZA OSPEDALIERA La popolazione si interroga sulle persone che possono eventualmente essere decedute per non aver ricevuto le cure adatte a causa della pandemia. Sarebbe opportuno fornire i relativi dati per tranquillizzare i concittadini.

ANAGRAFE CENTRALIZZATA PER SANIFICAZIONE LUOGHI, MATERIALI E PERSONE PER GESTIONE, TUTELA E PREVENZIONE EMERGENZA in modo che si possano centralizzare tutte le informazioni circa gli ambienti sanificati sia sanitari che industriali, sia pubblici che privati, con un modello procedurale da mettere in campo, anche per azioni di tutela e prevenzione di future emergenze. Tale operazione garantirebbe un più agevole monitoraggio nel tempo. Infatti, in futuro, sarà quasi certamente obbligatorio provvedere a tali processi ciclicamente e con cadenze e procedure prestabilite.