Green & Glam, ideato da Nicoletta Bucci Ferrari: contenitore di progetti green

Green & Glam, ideato da Nicoletta Bucci Ferrari, è un contenitore di progetti di comunicazione e marketing la cui creatività e pensiero sono rivolti alla filosofia Green, al benessere del Pianeta e di tutti coloro che lo abitano.

Una Scelta al Giorno

Attraverso l’hashtag Una Scelta al Giorno, che dà voce ai sentimenti, agli stati d’animo alle emozioni della gente al tempo del Coronavirus, si testimonia un cambiamento sociale nelle abitudini e nelle “scelte”, perché sono e saranno proprio le scelte consapevoli e responsabili di ogni singolo individuo che contribuiranno alla guarigione dell’uomo e del nostro Pianeta.

Alcuni personaggi del mondo della tv, del giornalismo, della musica hanno aderito con entusiasmo al progetto della Bucci Ferrari e, in occasione dell’Earth Day del 22 Aprile, hanno voluto lanciare il loro messaggio, celebrando questa giornata speciale.

Francesca Lovatelli Caetani

Fra le personalità presenti la giornalista Francesca Lovatelli Caetani, che ha scritto e recitato una poesia, “Ciao Terra”, su musica di Mitch B e Van Der Kirche. La nota giornalista di fashion e lusso ha curato anche la produzione e l’editing del video, una base elettronica dall’andamento lento e sinuoso.

Qui il link https://youtu.be/YfRJ8TydYAE

Andrea Piovan

Andrea Piovan, voce ufficiale di Rete 4 Mediaset nonché doppiatore e voce narrante italiana dei documentari BBC Planet Earth 2, ha interpretato, grazie alla sua sensibilità creativa e al suo timbro inconfondibile che penetra nell’anima e nei sentimenti, una poesia di Khalil Gibran,”La Terra”, uno dei testi piu’ belli scritti sul nostro Pianeta.

Alessandra Tumolillo

La cantautrice Alessandra Tumolillo, nuovo talento, figlia d'arte-papà violinista polistrumentista e mamma pianista, con la chitarra, dedica, per #unasceltaalgiorno, all’Earth Day, un testo poetico dedicato all'uomo e alla Terra e interpretato sulle note di Bakalov. La Tumolillo ha vinto le selezioni nazionali e preso parte a the Voice of Italy 2018. Da gennaio 2019 Ferruccio Spinetti si è dedicato, in qualita’ di produttore artistico, al primo Album di inediti di Alessandra di prossima pubblicazione.

https://www.instagram.com/alessandratumolillo/

Nicoletta Bucci Ferrari

“La musica ha abbattuto le barriere del distanziamento sociale”-sottolinea Nicoletta Bucci Ferrari, nota come creativa e talent scout-“non solo l’hashtag una scelta al giorno ha creato una contaminazione che ha unito anime creative facendo nascere nuove amicizie, nuova energia di persone e professionisti con il medesimo pensiero e obiettivi. Pero’ non finisce qui. Dopo questo evento che ha coinvolto l’intera umanità, cio’ che resterà sarà una nuova modalità supportata da scelte responsabili e sempre più consapevoli” .