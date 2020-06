Il Comune di Milano lancia il Crowdfunding Civico con "Produzioni dal Basso"

Il Comune di Milano lancia il Crowdfunding Civico, oltre 500mila euro di cofinanziamento per reinventare spazi e servizi per i quartieri

Ripartire dai quartieri e dalle comunità dopo l’emergenza: le realtà del Terzo Settore e del Non Profit sono chiamate a presentare progetti di innovazione sociale e culturale da finanziare in crowdfunding su Produzioni dal Basso. I progetti che raggiungeranno il 40% del budget complessivo grazie alla raccolta fondi otterranno un contributo a fondo perduto da parte del Comune di Milano per il restante 60%.

Ripartire dopo il lockdown

Milano è stata una delle città italiane più colpite dall’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia e molti altri Paesi in tutto il mondo. Per ripartire dopo il lungo periodo di lockdown, il Comune lancia un’iniziativa innovativa e dedicata al rilancio sociale e culturale della città, partendo proprio dal basso, ossia dai quartieri, dalle comunità, dai cittadini: il Crowdfunding Civico del Comune grazie al sostegno dell’Unione europea attraverso il programma PON METRO 2014-2020. Un’iniziativa ambiziosa, che si rivolge alle realtà del non profit con sede a Milano, per presentare progetti di innovazione sociale e culturale da realizzare nei quartieri della città.

Entro il 31 luglio 2020

C’è tempo fino al 31 luglio 2020 per partecipare al bando e proporre il proprio progetto (fino a un budget massimo di 100.000 euro): per quelli selezionati, ci saranno 60 giorni di tempo per realizzare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, con il supporto di Ginger Crowdfunding, che metterà a disposizione momenti di formazione e un tutor dedicato per aiutare a promuovere la campagna.

Le realtà che, grazie alle donazioni, riusciranno a raggiungere il 40% del budget complessivo previsto per il proprio progetto potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto del Comune di Milano per coprire il restante 60%, fino a un massimo di 60.000€.

“Il crowdfunding è uno strumento straordinario per dare l’opportunità a tanti progetti di essere realizzati e di portare un aiuto concreto al miglioramento della qualità della vita di molte persone, soprattutto in questa difficile situazione di ripartenza economica per la città e i suoi quartieri – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. Si tratta anche di un modo per allargare la partecipazione della città all’azione dell’Amministrazione coinvolgendo direttamente il territorio nella realizzazione di quella rete di attenzione alla persona che garantisce un intervento economico e sociale utile a migliorare una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile dei quartieri”.

“Come Produzioni dal Basso siamo molto soddisfatti del lavoro fatto con lo staff del Comune di Milano e con i nostri partner. Siamo onorati di essere stati scelti come piattaforma per questa iniziativa perchè il Crowdfunding Civico del Comune di Milano avrà delle caratteristiche uniche nel panorama italiano ed europeo, sia per dimensione del cofinanziamento che per le modalità di ascolto, di formazione e di restituzione sul territorio, con un’attenzione particolare ai temi dell’innovazione sociale per i quartieri e per tutta la cittadinanza.” - commenta Angelo Rindone, CEO e Founder di Produzioni dal Basso.

Mercoledì 3 giugno alle ore 15.30 sul canale YouTube del Comune di Milano, l’Assessora Cristina Tajani e i partner tecnici del Comune illustreranno i contenuti del bando e saranno a disposizione di tutti gli utenti collegati per domande e chiarimenti.

Tutte le informazioni e la modulistica per la presentazione dei progetti sono disponibili sul sito del Comune di Milano nella sezione bandi e contributi e su produzionidalbasso.com.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-milano

http://comunemilano.produzionidalbasso.com/