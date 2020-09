Il Prof. Antonello Garzoni è il nuovo Rettore dell'Università LUM

Il Prof. Antonello Garzoni, Ordinario di Economia Aziendale, è il nuovo Rettore dell’Università LUM. Lo ha nominato il CdA nel corso dell’ultima seduta. Il Prof. Antonello Garzoni, già Prorettore con delega all’internazionalizzazione e Preside della Facoltà di Economia della Lum, succede al Prof. Emanuele Degennaro.

“Sono orgoglioso di ricoprire questa carica – ha affermato il Rettore – e ringrazio tutte le componenti universitarie che hanno espresso la loro fiducia nella mia persona. La Lum proseguirà nel percorso intrapreso al fine di perseguire la sua mission: contribuire allo sviluppo internazionale del nostro territorio, attraverso una didattica innovativa e un’attività di ricerca interdisciplinare”.

Antonello Garzoni

Nato a Bari nel 1969, Antonello Garzoni ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi nel 1993 e il Ph.d in Economia Aziendale e Management presso la medesima università nel 1999. Insegna Strategie Competitive presso la LUM e la Bocconi ed è stato visiting scholar presso l’Harvard Business School e il MIT Connection Science di Boston.

Rector at LUM University. Full professor of "Business Administration", "Strategic Management", "International Strategies" at LUM University, Casamassima (Bari, Italy). He served as Dean of the Faculty of Economics and Vice-Rector for international cooperation.Graduated in Business Administration with honors at Bocconi University in 1993. He got his Ph.D. in Business Administration & Management at Bocconi University, Milan in 1999. His research interests are in the field of strategic management accounting and corporate performance measurement, competitive intelligence, resource-based view of the firm and corporate governance. In 2004-2005 he was the coordinator of the research program in "Strategic Management Accounting" at SDA Bocconi Research Division. Since 1998 he has been professor of "Strategic Management" at Bocconi University, Milano. Since 1995 he has been professor of "Strategic Management" at the SDA Bocconi School of Management, where he teaches in both Executive and Master programmes. From 2008 to 2014 he has been Director of Master in Entrepreneurship and Strategic Management. From 2001 to 2018 he has been Program Director of "Programma di Sviluppo Manageriale". From 2017 to 2019 he has been Program Director of the “Senior Management Program” an international program for c-suite managers. In 2019 he has been Visiting Scholar at MIT Connection Science in Boston

LUM. I corsi di studio

L’Università LUM Jean Monnet viene fondata nel 1995 dal Sen. Giuseppe Degennaro. Già nella fase di avvio, i docenti sono selezionati tra i più noti e prestigiosi professori italiani e stranieri e la programmazione didattica privilegia una rigorosa attenzione alla fruibilità e qualità dei corsi.

L'offerta formativa di LUM School of Management

La Lum School of Management presenta l’offerta formativa dell’A-A. 2020/21 nel corso di un Virtual Open Day in programma mercoledì 16 settembre dalle ore 15. Interverranno i professori Francesco Manfredi e Francesco Albergo rispettivamente Direttore Scientifico e Direttore Operativo della Lum School of Management.

L’evento sarà visibile in streaming sul canale Youtube dell’Università LUM Cliccate qui

La School of Management dell’Università LUM, la più grande e affermata Istituzione per la formazione post lauream del Sud Italia, arricchisce la propria comunità con un’organizzazione moderna, innovativa, capace di tradurre in efficienza i principi che ne informano la stessa fondazione, di strutturare e consolidare percorsi di contatto e scambio tra docenti e studenti, tra mondo accademico e tessuto produttivo, generando valore economico e sociale a favore degli studenti, degli imprenditori, dei professionisti, degli amministratori e dei manager pubblici, con una particolare attenzione ai processi di creazione di imprenditorialità profit e non profit, di innovazione delle politiche e dei servizi pubblici, di sviluppo sostenibile e resiliente del territorio, di inclusione sociale e culturale dei cittadini.

