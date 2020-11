Lisa Stoppi lascia un ricordo indimenticabile nel mondo della moda

(Isa Stoppi nella sua casa di Ibiza - foto di Marco Glaviano) A New York, che diviene presto la sua città di elezione, viene ingaggiata da Eileen Ford, la più importante agenzia di modelle newyorkese e internazionale, e lavora con i maggiori fotografi dell’epoca, da Irving Penn a Richard Avedon, Hiro, Henry Clark, Helmut Newton, Jacques Henri Lartigue e molti altri. Accanto a lei Veruschka, Alberta Tiburzi, Mirella Petteni, Benedetta Barzini, Marisa Berenson e tutte le leggendarie modelle italiane divenute icone di moda e di stile negli USA in quegli anni. Le amicizie personali e professionali sono moltissime e tutte preziose, da China Machado, una delle donne più carismatiche, autentica regina di New York, ad attori ed artisti molto importanti come Warren Beatty, Tony Curtis, e altri incontrati nei parties esclusivi di quei tempi.

Grandi e importanti anche le amicizie italiane, come Oliviero Toscani, e la coppia Anna Piaggi e Alfa Castaldi, lui fotografo e lei geniale editor, musa di fotografi e stilisti, da lei conosciuti nell’ambiente intellettuale e bohémien di Milano. E’ molto vicina a grandi stilisti come Gianni Versace e Walter Albini, veri talenti creativi, veri e indimenticabili amici, e al mitico Valentino.

Negli anni ’70 Isa torna in Italia, a Milano, per seguire il suo grande amore e sposa Inizia un secondo periodo della sua vita: altrettanto straordinario è il suo percorso come madre, affrontato con felicità e senza alcun rimpianto, con qualche incursione nel campo della moda, lavorando a Vogue Italia dove si occupa di haute couture e attualità.

ph. Gianpaolo Barbieri

Il suo libro, la sua storia, le sue passioni

Adriana Glaviano, giornalista di moda per tanti anni vicino a Isa nelle redazioni della Conè Nast, le fu di grande aiuto anche durante uno dei monenti magici della sua vita, la realizzazione del dlibro intitolato, senza troppi fronzoli, "Isa Stoppi". La storia di una vita stupenda, forse travolgente, ma trascorsa sempre con grande equilibrio e sicurezza di sè.

Isa Stoppi, Adriana Galviano, Cesare Cunaccia

"Il primo ricordo che ho del progetto, divenuto poi un bellissimo libro, è Isa che apre un armadio pieno di giornali e scatole di fotografie e mi dice: “Non so se ho abbastanza materiale per fare un libro”. Mi misi a ridere. C’era tanto, tanto di più, da far sognare per mesi" ci confida Adriana Glaviano, curatrice del volume “ISA STOPPI” presentato nel 2018 presso lo Studio Gianpaolo Barbieri a Milano. Con i testi di Cesare Cunaccia, “ISA STOPPI The Book” è una preziosa raccolta degli scatti più significativi e famosi dei più grandi fotografi della storia della moda. Una testimonianza unica ed esclusiva del suo percorso di vita.

La cover di Gianpaolo Barbieri è pura magia, una visione di charme e bellezza che, nel suo appartenere alla storia della fotografia e della moda, incornicia con precisione assoluta un periodo storico in cui l'eleganza era un diktat assoluto. Sono gli anni della collaborazione di Isa con Vogue America e Harper's Bazaar, dalla metà degli anni ’60, mentore la mitica editor Diana Vreeland. Sarà proprio l’obiettivo di Gianpaolo Barbieri, incantato dalla sua bellezza e amico per tutta la vita, a sancire il successo di Isa Stoppi.

Di lei Gianpaolo Barbieri ha scritto: "Intelligente, a differenza della maggior parte delle modelle, poco acculturate, aveva il dono di dare un tocco personale a tutto ciò che indossava, cosa anche questa molto rara".

Isa viveva tra Milano e Ibiza, suo luogo dell'anima, accanto al mare che ha il colore dei suoi occhi.