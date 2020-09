Sviluppo business. Lo Speed Date di FeditalImprese Piemonte e Valore Italia

Lo Speed Date è uno dei momenti più alti della vita associativa di Feditalimprese Piemonte durante il quale tutti gli associati Imprenditori e Professionisti hanno la possibilità di incontrare e presentarsi a decine e centinaia di Clienti Potenziali. L’EVENTO E’ GRATUITO

Tantissimi nuovi associati e Aziende PMI Piemontesi

Lo Speed Date è un’iniziativa che offre a imprenditori e liberi professionisti la possibilità di incontrarsi, di presentare la propria attività e di attivare nuovi rapporti di affari, nell’occasione informale di un aperitivo. Durante un evento di Speed Date i partecipanti hanno l’occasione di parlare “one to one” con ciascuno dei presenti.

Paolo Brambilla

Sarà presente Paolo Brambilla, direttore responsabile dell'Agenzia di Stampa Trendiest News, che effettuerà alcune brevi interviste ai presenti. www.trendiest-news.com

Informazioni sull'evento

Ogni “match” dura 6 minuti, 3 minuti a testa, durante i quali i due interlocutori raccontando a vicenda la propria attività, creano i presupposti per una eventuale collaborazione futura.

Al termine dei 6 minuti una campanella segnala il “cambio delle coppie” e quindi, un nuovo “match”. Ogni sei minuti quindi, la direzione dell’evento farà scalare di posto i membri di un gruppo mentre quelli del gruppo seduto di fronte rimarrà fermo. Finito il giro si scambieranno le file e si rifaranno le scansioni del tempo e i vari spostamenti fino a che tutti non avranno parlato con tutti.

Orari

Ore 16 inizio evento con registrazione, è richiesta la massima puntualità.

ore 16:30 inizio dei Match.

Aperitivo finale e tempo libero per incontrarsi, approfondire e parlare tra i partecipanti.

Saluti e chiusura dei lavori entro le 21-22.

Matching Aziendale e Sviluppo Business

“L’evento SPEED DATE il più grande evento di Matching B2B in Europa post Covid” dichiara Francesco D'Alessandro “Prego tutti di essere puntualissimi! E di portare almeno 100 biglietti da visita …”

-Ritrovo ore 15:30 PUNTUALI allo Juventus Hotel Via Treves, 40 Torino per permettere le procedure di controllo temperatura e registrazione anti-Covid

- Indossare la mascherina obbligatoriamente - il Gel disinfettante sarà fornito dagli organizzatori.

- mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone

- aperitivo

- termine evento ore 21:00

ASSOCIAZIONE VALORE ITALIA - FEDITALIMPRESE PIEMONTE

CAV. DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO

#ValoreItalia

#FeditalImpresePiemonte

Possono partecipare solo le 100 aziende che si sono iscritte ad agosto tramite Eventbrite. Purtroppo non ci sono altri posti.

15:30 PUNTUALISSIMI

Via Treves, 40 JHotel

Non è possibile arrivare in ritardo proprio per il tipo di evento (Speed Date One to One). Chi arriva in ritardo potrà solo assistere purtroppo.

Portare mascherina e attenzione al distanziamento sociale e soprattutto a seguire le regole che vi diremo per far procedere tutto nei tempi dovuti e con la massima organizzazione.

Feditalimprese Piemonte

Francesco D’Alessandro

Il compito di Feditalimprese è quello di difendere gli interessi delle imprese in ogni campo e di stabilire, attraverso una serie di iniziative concrete, un circuito virtuoso che possa favorirle reciprocamente. Creare un collegamento diretto, oltre che fra le imprese e i clienti, anche con le istituzioni. Dare ascolto e spazio alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese e avanzare proposte nuove e serie.

Feditalimprese mette a disposizione di tutti gli associati una serie di servizi in grado di assicurare assistenza all’impresa a 360° in diversi settori dall’igiene e la Sicurezza al marketing e Pubblicità, oltre che Assicurazione e fisco dove operano da molti anni professionisti qualificati. Ma soprattutto Feditalimprese crea business tra i suoi associati, attraverso diversi canali di pubblicità ed eventi gratuiti, patrocinati dal comune di Torino; siamo una vera rete d’impresa!

segreteriaregionale@feditalimpresepiemonte.org

+39 011 0447517 +39 391 707 4346

Linkedin: http://it.linkedin.com/in/francescodalessandro

Facebook: http://facebook.com/dalessandro72

Instagram: https://www.instagram.com/francesco.dalessandro_official/

Siti web:

www.resultsadv.it

www.guidasicurasupercar.it

www.droniworld.com

www.feditalimpresepiemonte.org