Alternanza scuola-lavoro, diciamo basta all'istruzione turbocapitalistica

Apprendiamo che un sedicenne in alternanza scuola-lavoro è precipitato 5 metri: intubato sul posto, versa in condizioni gravissime. L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo: "intubato sul posto - leggiamo su Fanpage.it - è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è stato giudicato in pericolo di vita". Questa tragedia che mai sarebbe dovuta accadere ci offre l'opportunità per tornare a svolgere alcune considerazioni intorno alla pratica abominevole della "alternanza scuola-lavoro". Sul tema ci soffermammo ampiamente, allorchè la pratica venne introdotta grazie alla riforma detta orwellianamente "buona scuola".

Ciò che purtroppo è accaduto al sedicenne in Lombardia costituisce la prova provante di come l'alternanza scuola - lavoro sia una pratica a tutti gli effetti nociva per le nuove generazioni. In estrema sintesi, come in più occasioni abbiamo ribadito, l'alternanza scuola e lavoro è degna di essere combattuta per più ragioni. In primo luogo, per via del fatto che reintroduce, sotto mutato sembiante, la squallida pratica dello sfruttamento del lavoro minorile: non è forse vero che con l'alternanza scuola-lavoro vengono fatti lavorare minorenni, senza che peraltro venga loro fornito alcun tipo di compenso?

Per questa via, il capitalismo torna al suo momento iniziale, perfettamente descritto da Marx nelle imperiture pagine del "Capitale": fanciulli condannati a lavorare a beneficio delle classi dominanti. Il non plus ultra della barbarie di ciò che pure seguita a essere cerimonialmente appellato progresso. In secondo luogo, e in maniera convergente e sinergica, la alternanza scuola-lavoro introduce un concetto falso e, insieme, pericoloso: quello in coerenza con il quale la scuola genericamente intesa servirebbe a trovare lavoro, quasi come se la sua missione fosse quella di produrre un sapere tecnico con efficacia immediata, uno know-how utilitaristicamente orientato.

Ma noi sappiamo che la missione della scuola e, più in generale, della cultura è un'altra: è quella di formare esseri umani in senso compiuto, consapevoli di sé e della propria civiltà, della propria provenienza e della propria umanità; esseri umani che mediante il sapere scolpiscano la propria statua interiore e diano forma al proprio io. Insomma, ciò che è accaduto in Lombardia non è se non la prova di quanto sia nefasta e pericolosa la alternanza scuola-lavoro, apoteosi della ridefinizione turbocapitalistica della scuola e della formazione come mere appendici del processo di autovalorizzazione del valore. La lotta contro il folle fanatismo dell'economia deve di necessità passare anche da un pieno recupero della autonomia della cultura, intesa come momento dello spirito irriducibile a qualsivoglia ragione banausica legata al business.

La cultura è fine a se stessa, ed è ciò che ci permette di diventare umani in senso pieno, innalzandoci al di sopra della nostra particolarità empirica. Dire filosoficamente che l'uomo è un "animal rationale" (zoon logon echon) non vuol dire altro se non richiamare l'attenzione sul fatto che l'uomo è uomo nella misura in cui si forma mediante la cultura. Senza esagerazioni, potremmo avventurarci a sostenere che solo la cultura salverà il mondo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).