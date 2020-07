Autostrade, comunismo capitalistico: utili privatizzati e perdite pubbliche

Autostrade? Non mi pare poi difficilissimo capire cosa sia realmente accaduto, al netto delle polemiche e degli elogi a seconda della parte. È stato, a mio giudizio, il solito comunismo capitalistico: si privatizzano gli utili e si rendono generosamente pubbliche le perdite. Per di più facendo passare questa disfatta per una epocale vittoria. Nihil novi sub sole. Ci siamo ormai abituati. Fino a quando accetteremo in silenzio?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).