Cashback di Stato: l'ennesima presa in giro per gli italiani ormai "schiavi"

Sulla volgare presa in giro del CASHBACK: "Ci sono invece limiti massimi: si possono ottenere massimo 15 euro di rimborso ogni singola spesa (il cashback del 10% si applica fino a 150 euro, anche se la spesa effettiva è superiore) e fino a 150 euro complessivi (su 1.500 euro di spesa ogni sei mesi)". Vi piace questa ennesima presa in giro? Intanto vi tracceranno come mai prima, soprattutto a voi che magari non avete usato Immuni e che ora userete questo squallido sistema cashback (lasciandovi comprare come stolti dal potere). Sapranno cosa, dove e quanto acquisterete. Magari un domani, se funziona bene, vi proporranno il combinato disposto con Cashback e Immuni insieme, magari con restituzione anche del 20 per cento. E voi da bravi schiavi ideali accetterete in silenzio e magari anche baldanzosi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).