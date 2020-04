Coronavirus, Mes: l’Italia fa la fine della Grecia. Precipitiamo nell'abisso

L'Eurogruppo trova l'intesa: c'è l'ok al MES. Preparatevi. L'Italia farà la fine della Grecia. E voi come topi chiusi in casa. Precipitiamo nell'abisso grazie a un governo di pusillanimi che non sanno fare la cosa che va fatta: uscire dalla UE subito, salvare il Paese.

"Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia."

(U. Foscolo). Così ha commentato Yanis Varoufakis: "L'Italia è stata piegata. Accettando il Mes si è condannata alla depressione permanente".

Ore 22.48, 9 aprile 2020.