Covid, il referendum contro il green pass è una pessima strada da seguire

Io sono contro l'infame tessera verde, ma credo che il referendum sia una pessima via per contrastarla. In sintesi: già la legittima. Perché? La tessera verde è incostituzionale, introdotta violando lo spirito e la lettera della Costituzione. E ora si fa un referendum per una cosa già introdotta contro la Costituzione, con il rischio che il referendum ottenga pessimi risultati e, in tal guisa, faccia passare per accettabile l'infame tessera verde. Ciò che viola la Costituzione, precisa l'articolo 1 della medesima, non può essere accettato, quand'anche lo volessero i più.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).