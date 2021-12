Covid, se le benedizioni mettono al sicuro perché continua l’emergenza?

Coronavirus, i dati esibiti sono corretti: quanti più tamponi si eseguono tanti più positivi si scovano

Ieri siamo stati attaccati congiuntamente da Repubblica e da Libero per aver mostrato, dati alla mano, che tamponi si effettuano e più positivi si trovano. Amici ululanti del rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, segnalo che i dati da me esibiti mostrano evidentemente che quanti più tamponi si eseguono, tanti più positivi si scovano.

Sulla efficacia delle benedizioni col santissimo siero, che gli ululanti di cui sopra danno per certa, ci permettiamo di domandare, se domandare è ancora concesso: se davvero le benedizioni ci mettono al sicuro, perché l'emergenza continua a fronte di una popolazione benedetta al 90% circa?

E ancora: perché, se le benedizioni sono così efficaci, si seguita con lo stato di emergenza e addirittura si introducono i tamponi per i benedetti? Domandare criticamente di tutto è la radice della filosofia, da Socrate in poi.

Segnaliamo oltretutto che sempre in data odierna veniamo attaccati anche da "Libero", anch'esso quotidiano allineato con la visione del blocco oligarchico dominante. Esso ci attacca per aver osato porre una domanda. Esatto, una domanda, a proposito delle navi che stanno giungendo dagli Stati Uniti in Europa. Nel regno dell'autoritarismo neoliberale non è più lecito domandare. Destra e sinistra ci attaccano insieme, questo è un ottimo segnale.

Accogliamo con immenso giubilo questo duplice e congiunto attacco da un rotocalco delle destre bluette e da un rotocalco delle sinistre fucsia: esse marciano divise e colpiscono unite chiunque non sia allineato con la visione dominante dei gruppi neoliberali plutocratici sulla plancia di comando.

Ciò rappresenta una importante prova a sostegno della nostra visione: destra bluette e sinistra fucsia, congiuntamente con i loro quotidiani di riferimento, rappresentano oggi l'alternanza senza alternativa, poiché sono le due ali dell'aquila neoliberale. Esse rappresentano l'interesse dell'Alto contro il Basso, del Signore contro il Servo, del padronato cosmopolitico contro i ceti medi e le classi lavoratrici.

