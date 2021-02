I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.

Lampi del pensiero

Lunedì, 8 febbraio 2021 - 08:14:00 Crisi, Draghi come Monti: per l’Italia sarà l’ennesimo bagno di sangue LAMPI DEL PENSIERO di DIEGO FUSARO | Nel 2011 Monti era la sola possibilità per l'Italia. Ora c'è Draghi. Per l'Italia l'unica certezza è il "bagno di sangue" L'OPINIONE di Diego Fusaro