Covid, "Dopo i lockdown ora ci imporranno la green economy"

"C'è la prova: il clima più caldo ha innescato la pandemia da Covid-19 in Cina". Questo il titolo riportato dal rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e ultimamente anche del nuovo ordine terapeutico. Insomma, vi è chiaro il messaggio? Oltre a portarci via tutto coi lockdown, ci imporranno anche la loro perversa green economy per ceti abbienti. Non perdono un istante per portare avanti la loro agenda, lor signori dei piani alti, i padroni del caos.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).