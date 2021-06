Eriksen, la svolta del calcio: da spettacolo del business a lezione di umanità

Possiamo dirlo senza tema di smentita. Per una volta, il calcio ci ha dato un esemplare insegnamento di vita. Ci ha mirabilmente rammemorato gli imperituri valori della comunità e della solidarietà. E ciò, sia chiaro, dopo che, per lustri, il calcio non ha certo brillato per esempi paideutici: al contrario, il mondo del calcio si è assai spesso posto come exemplum negativo, spesso anche come perverso rovesciamento di quello spirito agonistico che ci era stato trasmesso in eredità dell’idea ellenica dei giochi olimpici.

Non è forse vero che il calcio era divenuto, tendenzialmente, il triste e arido spettacolo del business, dove la competizione agonistica faceva quasi solo da contorno coreografico rispetto a interessi di altro genere?

Ebbene, il meraviglioso gesto della squadra della Danimarca, l’altra sera, ha spezzato l’incantesimo maligno. E ci ha mostrato lo splendido spettacolo della dignità umana e della solidarietà in campo: al cospetto del giocatore Eriksen, accasciatosi per un improvviso malore, i giocatori si sono stretti intorno a lui, facendo scudo per proteggere il compagno steso a terra e soccorso dai medici: e ciò di modo che quel momento di dolore non si mutasse in tetro spettacolo televisivo, buono solo a far salire l’audience e i profitti e per solleticare la curiosità più morbosa dell’homo videns inchiodato dinanzi allo schermo.

Insomma, una vera lezione da cui tutti abbiamo da imparare: questo dovrebbe primariamente insegnare lo sport, il valore dell’umanità e della comunità, oltre che della solidarietà del gruppo che si stringe attorno al compagno in difficoltà per proteggerlo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).