Green Pass, come la tessera del partito fascista: senza non si lavora

L'infame tessera verde discrimina socialmente e, da questo venerdì, anche lavorativamente. Chi non lo vede, è cieco o in cattiva fede. Come si fa ad accettare un tale abominio, che offende la dignità umana, oltre che naturalmente una Costituzione - la nostra - che sul lavoro si fonda?

Come non vedere la regressione e la svolta autoritaria in atto, peraltro a livello dell'intero modo della produzione (e dunque non solo dell'Italia)? L'infame tessera verde, bieco strumento di controllo totale e di discriminazione, ha un solo precedente in Italia: ed è la tessera del partito fascista, senza la quale non si poteva appunto lavorare.

E farebbe ridere, se non facesse piangere, vedere manifestazioni indette contro il fascismo da chi, accettando e anzi encomiando l'infame tessera verde, ne prosegue le politiche scellerate con altri mezzi e in altri tempi. I fascisti non sono solo i quattro infiltrati che sciaguratamente spaccano le vetrine, probabilmente attuando un copione scritto dal potere: sono anche coloro i quali accettano, promuovono ed esaltano l'infame tessera verde della discriminazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).