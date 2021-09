Green Pass, golpe globale dell'autoritarismo medico-scientifico

Mi capita talvolta di domandarmi se la zoonosi, ossia il salto di specie, valga anche all'inverso, considerato il gran numero di uomini che abbiamo celermente visto in questo anno e mezzo fare il salto di specie dall'uomo alla pecora belante.

I politici della destra bluette e della sinistra fucsia, fedeli servitori del turbocapitalismo finanziario, hanno introdotto l'obbligo dell'infame tessera verde in Italia. E intanto ci spiegano che per accedere in Parlamento non è per loro obbligatorio esibire l'infame tessera verde. Con ciò, oltre a rivelare ancora una volta la propria arroganza e la loro siderale distanza dalle classi nazionali-popolari, ci segnalano evidentemente che non tutti i politici hanno l'infame tessera verde, e che di conseguenza non tutti i politici si sono sottoposti alla benedizione con il siero sempre laudando in saecula saeculorum. Altro da aggiungere?

Nessuno ha detto quanto durerà l'infame tessera verde. Durerà - risponderanno - fintantoché durerà l'emergenza. E dato che l'emergenza infinita è la nuova normalità, ecco che l'infame tessera verde sarà essa stessa - già è - la nuova normalità.

Nei "Quaderni del carcere", Gramsci legge il fascismo come momento di riorganizzazione autoritaria di un capitalismo che sta perdendo il consenso. Con queste stesse categorie, Io leggo il "golpe globale" che ha preso forma grazie alla emergenza epidemiologica come fondamento della nuova razionalità politica basata sull'autoritarismo medico-scientifico.

E come nel ventennio vi fu l'infame tessera del partito, senza la quale si decadeva a cittadini di seconda classe, così oggi nel nuovo Leviatano tecnosanitario vi è l'infame tessera verde della discriminazione, senza la quale ugualmente si decade a cittadini di seconda classe. Aveva ragione Gramsci: la storia insegna ma non ha scolari, e proprio per questo siamo condannati a riviverla.

Non per caso, i più ardenti sostenitori della infame tessera verde sono oggi quelli che a parole si proclamano, con la blusa arcobaleno, "antifascisti", e che in realtà incarnano al meglio lo spirito squadrista 2.0.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).