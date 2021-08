Green pass, l'infame tessera verde è destinata a durare

Come volevasi dimostrare, l'infame tessera verde è destinata a durare. Forse anche a diventare un documento inaggirabile per il futuro nel quadro del nuovo Leviatano tecnosanitario. Ma il pezzo forte potrebbe essere il combinato disposto di infame tessera verde più obbligo di benedizione con il siero sempre laudando in saecula saeculorum.Le masse teledipendenti e tecnonarcotizzate rappresentano perfettamente i cavernicoli 2.0 del mito platonico dell'antro caliginoso. Scambiano le immagini per realtà, la schiavitù per libertà e rigettano d'istinto ogni discorso che faccia balenare desideri di migliori libertà e progetti per ulteriorità nobilitanti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).