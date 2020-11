Il discorso medico ha un ruolo ideologico, l'emergenza sarà la nuova normalità

Il discorso del medico si pone come la nuova ideologia nel senso marxiano, ossia come il logo falsamente universale-obiettivo che legittima e, insieme, copre l’interesse niente affatto universale ed obiettivo delle classi dominanti, vale a dire la loro esigenza di riorganizzare verticisticamente il rapporto di forza su scala mondiale.

La compressione dei diritti, la sospensione delle libertà e la messa tra parentesi delle Costituzioni possono, così, essere presentate non per quello che realiter sono, ossia per una scelta di chiara impronta autoritaria presa, organizzata e gestita dal blocco liberale dominante: possono, invece, essere celebrate e, in non rari casi, invocate dallo stesso polo dominato (nell’apice della subalternità) come misure medico-scientifiche, intrinsecamente buone perché tese a salvare la vita dei cittadini in balia della pandemia globale.

Porto, a questo riguardo, solo tre esempi concreti. Il primo è tratto da un’intervista apparsa sul “Corriere della Sera” il 7 ottobre del 2020. Questo il titolo dell’intervista: Covid, Villani (Cts): “Non siamo al dramma, possiamo fermare l’epidemia”. In essa, così leggiamo: “l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è un richiamo. Non importa se scientificamente ha senso oppure no. È un segnale di attenzione per noi stessi e per la comunità”. Queste le parole di Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, nonché portavoce del Comitato tecnico-scientifico, il Cts, di cui fa parte.

La mascherina all'aperto, se si è soli, forse non serve a nulla, ma vale come simbolo, come “segnale di attenzione”. Segnala, appunto, che siamo tutti sudditi di un nuovo potere, nei cui simboli ci riconosciamo, al tempo stesso guardando con sospetto chi osi non esibirli. Serve a segnalare che l’attenzione non deve mai venire meno e che nemmeno per un istante è lecito pensare che l'emergenza sia finita o in procinto di finire. Il secondo esempio è, invece, tratto da “Il Messaggero”, che il 5 novembre del 2020 così titola: Covid, l’immunologa Viola: “Il coprifuoco non ha una ragione scientifica ma cambiamo il nostro modo di vivere”.

Così leggiamo, testualmente, nell’articolo, riportato tra virgolette e, dunque, come parole dell’immunologa Antonella Viola: “il coprifuoco non ha una ragione scientifica, ma serve a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce, che il superfluo va tagliato, che la nostra vita dovrà limitarsi all'essenziale: lavoro, scuola, relazioni affettive strette”. Il terzo esempio, infine, riguarda le parole del sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi.

Il quale – come riportato dal giornale “Bolognatoday.it” il 22 aprile del 2020 – così ha apertis verbis sostenuto: “abbiamo proibito l’attività fisica non perché sia la situazione più a rischio, ma perché volevamo dare il senso di un regime molto stringente”. Da questi diversi esempi (ai quali molti altri se ne potrebbero, invero, aggiungere), emerge limpidamente come il discorso del medico sia utilizzato in senso ideologico. E, più precisamente, come copertura legittimante e, di più, glorificante di una riorganizzazione generale della società e del modo di governare le cose e le persone.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).