Il gregge, evocato dalla famosa immunità, si adatta

Anche le libertà e i diritti si fanno a tempo determinati

Dice bene Agamben, ancora una volta: una libertà autorizzata non è più una libertà. È, semmai, una gentile concessione del potere, per definizione sempre revocabile. Se, ad esempio, la libertà di manifestare o quella di muoversi cessano d'essere libertà inviolabili e prendono a essere intese come concessioni che il potere ammette di volta in volta, con scadenza e con sempre possibile revoca, si crea una situazione inedita e altamente pericolosa. Intanto, si afferma l'idea che le libertà non siano prerogative inalienabili della società civile e dei cittadini, ma, appunto, concessioni dall'alto.



Nel tempo del precariato, anche le libertà e i diritti si fanno a tempo determinati, temporaneamente limitati alla durata dell'infame tessera verde e condizionati dal decisionismo di chi decide nello stato d’eccezione. Ovviamente, se il potere revoca le libertà, non lo fa mai se non per causa dell'emergenza, che così diventa la condizione ideale per un nuovo metodo di governo che rende inevitabile l'inaccettabile, giustificandolo con le ragioni dell'emergenza stessa. Solo una ragione pigra e dogmatica non si domanda se l'emergenza non sia già da tempo uno strumento governamentale utilizzato ad hoc per imporre ciò che senza l'emergenza stessa sarebbe più difficile imporre.



Non è un mistero che con l'emergenza i cittadini impauriti accettino con resa colma di gratitudine ciò che senza l'emergenza faticherebbero anche solo a concepire. Seguendo ancora le orme di Agamben, una volta che si imponga questo paradigma governamentale, il principio poc'anzi analizzato può essere esteso potenzialmente ad infinitum. Tutte le libertà e tutti i diritti, senza alcuna eccezione, decadono a concessioni pro tempore, revocabili in qualsiasi momento dal potere, a patto che la revoca sia sempre presentata come volta a proteggere il superiore diritto alla vita. Il teorema è sempre il seguente: nell'emergenza che mette a repentaglio la vita di tutti e di ciascuno, il diritto alla salute e alla vita si innalza incondizionatamente a diritto supremo ed esclusivo.



La conseguenza è che in tal maniera si può giustificare potenzialmente la revoca di ogni altro diritto, dalla libertà di assemblea alla inviolabilità del domicilio. La forza, per ora inscalfibile, di questo paradigma sta tutta nel fatto che esso si fonda sulla paura dei cittadini e sul concetto di nuda vita: i cittadini terrorizzati all'idea di perdere la mera vita sono disposti a rinunciare a tutto, dagli affetti al lavoro, dalla dignità ai diritti fondamentali. Ed è proprio su questa paura, utilizzata ad arte in chiave fobopolitica, che si fonda strutturalmente il nuovo Leviatano tecnosanitario. A destare stupore è principalmente il fatto che i più non capiscano e si adattino supinamente, alla maniera del gregge evocato dalla famosa immunità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).