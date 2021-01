Lockdown: cittadini allo stremo privati della libertà e in cerca di giustizia

Proprio in questi giorni, nelle scuole, si è ricordato ai nostri ragazzi che non ogni legge è in quanto tale giusta. E che dire "io semplicemente ubbidivo alla legge" non sempre vale come giustificazione. Può anzi essere un'esplicita ammissione di colpa. Leggo che il prefetto di una nota città, con una apposita ordinanza, ha disposto la chiusura per trenta giorni dell’esercizio commerciale di un bar cittadino. Il quale si era più volte opposto alle norme anti-Covid, rimanendo aperto nonostante le norme del nuovo ordine terapeutico. Dopo essere stato multato più volte, il bar è stato infine chiuso per trenta giorni. È chiaro come la situazione, comunque la si pensi, non potrà andare avanti così ancora a lungo. I cittadini privati dei diritti e della loro dignità, ridotti a corpi e a nuda vita costretta a forme indegne di confinamento e di sopravvivenza, non potranno ancora sopportare per molto. Chi ha perso tutto non ha più nulla da perdere. E lì, proprio lì, può divampare come una fiamma il desiderio di giustizia, il desiderio di dare prova della propria esistenza opponendosi. Testimoniando che si è perso tutto, ma non se stessi. Proprio da quella stretta porta può passare la redenzione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).