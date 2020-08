Mario Draghi celebra i giovani a Rimini. Proprio lui che...

Mario Draghi celebra i giovani a Rimini. Proprio lui, le cui politiche economiche hanno reso mutilo il futuro delle nuove generazioni. Vedo già molti "militonti" delle destre bluette che celebrano Mario Draghi. Come i militonti delle sinistre fucsia, quelli delle destre bluette sono pateticamente afflitti da bipensiero orwelliano: fino a ieri erano (giustamente) contro Mario Draghi, oggi lo osannano. Ricordo a tutti che Draghi - che salì a bordo del Panfilo Britannia nel 1992 - è il re degli euroinomani. Sua tra l'altro la frase seguente: "Per i Paesi dell'Eurozona è arrivato il momento di cedere sovranità all'Europa per quanto riguarda le riforme strutturali" (2014). Né si oblii la lettera Trichet-Draghi (nota anche come lettera della BCE all'Italia), del 5 agosto 2011: con tale lettera, firmata appunto da Draghi, i vertici entranti e uscenti della Banca centrale europea indirizzarono al Governo italiano una serie di richieste ultraliberiste, centrate sul dogma del taglio alla spesa pubblica e della privatizzazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).