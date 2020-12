Movimento 5 stelle: come si diventa ciò che si combatteva

Oltre 30, tra parlamentari e senatori, hanno abbandonato il Movimento 5Stelle in questo 2020. Il 2019 è stato l'anno in cui il Movimento 5Stelle si è decaffeinato affiancandosi al Partito Democratico e diventando stampella dell'ordine oligarchico neoliberista che aveva in passato combattuto o forse solo finto di combattere. Il 2020 invece è l'anno dell'evaporazione del Movimento 5Stelle. Il motto del Movimento 5Stelle è ormai il seguente, variando Nietzsche: come si diventa ciò che si combatteva.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).