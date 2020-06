Oms e il caso asintomatici: il lockdown quindi non era necessario

L'alta contagiosità degli asintomatici era il motivo principale del lockdown generale. Ora L'OMS ci spiega che gli asintomatici sono scarsamente contagiosi. Traete voi la conseguenza. Che è poi sotto gli occhi di tutti. Se davvero gli asintomatici sono poco contagiosi, come ha detto l'OMS (e come hanno riportato tutti i quotidiani, da Repubblica al Corriere della sera, dal Fatto quotidiano alla Stampa), allora me segue more geometrico che il lockdown non era necessario. E che quindi si è generata una pandemia economica senza che ve ne fosse alcuna reale ragione. Ora dovranno fare di tutto per negarlo. Magari rimangiandosi tutto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).