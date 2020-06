Radio Radio, chiuso il canale You Tube: imbavagliata emittente non allineata

Quando la classe dominante perde il consenso, deve usare la violenza per mantenere il dominio. Ce l'ha insegnato Gramsci. E ne stiamo avendo contezza anche ora con il nuovo capitalismo terapeutico, con la sua svolta autoritaria. Ieri hanno chiuso il canale You tube di "Radio Radio", emittente libera di informazione non allineata, capitanata dal coraggioso e non omologato Fabio Duranti. È la prova della teoria di Gramsci. Dobbiamo essere tutti con Radio Radio, baluardo di libertà d'espressione e di non allineamento. Viva Radio Radio!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).