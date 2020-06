Stati generali, almeno a quelli di Luigi XVI c'era il popolo...

Agli Stati Generali convocati da Re Luigi XVI nel 1789, se non altro, prendeva parte il terzo stato, ossia il popolo. Agli Stati Generali indetti dal re giallofucsia e dai suoi scudieri non v'è traccia del popolo. Solo bancocrati e signori del capitale. Re Luigi non era democratico, come è noto. Il governo in livrea giallofucsia lo è ancor meno. È un semplice manipolo di fedeli servitori del capitale finanziario e della classe dominante sans frontières. Il loro scopo è di svendere il Paese ai padroni del capitale, massacrando senza pietà il ceto medio e la classe lavoratrice. E ci stanno riuscendo benissimo, sfruttando ad hoc l'emergenza terapeutica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).