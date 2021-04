Cultura, Alberto Veronesi: Chiediamo di non essere lasciati soli

"Abbiamo scelto per la nostra manifestazione il teatro "La Scala" perché è il simbolo mondiale della cultura per lanciare e cominciare un cammino per spezzare queste "catene" che imprigionano gli artisti e gli impediscono di essere liberi. È necessario sostenere economicamente gli artisti per poter operare in libertà e non andare alla ricerca del sostentamento economico. Chiediamo al Governo la restituzione di una agenzia nazionale per la diffusione della cultura nel rispetto dell'articolo 34 della costituzione: il diritto di tutti alla cultura e all'istruzione fino al massimo grado." Lo dichiara Alberto Veronesi, Direttore d'Orchestra al programma "Parole di Donna” condotto da Paola Donnini.