Da cultura a informazione, ecco i premi Buone Pratiche

L'edizione 2021 del Il "Premio Internazionale Buone Pratiche" ha conferito premi a personalita' che si sono distinte in vari campi. L'iniziativa e' stata sviluppata da Paolo Crisafi (Presidente Remind e Comitato Editoriale NewsReminder) e Carlo Corazza (Direttore Parlamento Europeo - Ufficio Italia). Ha moderato i lavori Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Il meeting - si legge in una nota - e' stato chiuso da Paolo Crisafi che si e' soffermato sull'obiettivo del Premio: "In uno stato di emergenza come quello che stiamo vivendo sentiamo la grande responsabilita' di conferire un riconoscimento a chi mette cuore e mente in quello che fa, essendo esempio anche per gli altri. E' in quest'ottica da intendere l'iniziativa del "Premio Internazionale Buone Pratiche" promossa da NewsReminder, in collaborazione con il Parlamento Europeo - Ufficio Italia, tesa a far emergere le iniziative piu' lodevoli, le esperienze guida di professionisti, imprenditori, lavoratori e rappresentanti delle realta' civile, culturale, artistica e dell'informazione al fine di indicare il percorso che ognuno, nella propria area di competenza, puo' intraprendere per contribuire alla ripartenza economica, sociale e civile del nostro Paese e dell'Europa". Ecco l'elenco dei premiati: SEZIONE CULTURA - TEATRO Luca Barbareschi, Direttore Artistico Teatro Eliseo SEZIONE CULTURA - MUSICA Antonio Marcellino, Presidente Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma SEZIONE ECONOMIA Leonardo Becchetti, Prof. Ordinario Economia Politica Universita' Roma Tor Vergata SEZIONE IDENTITY & DESIGN Mario Suglia, Partner e General Manager di Inarea Identity Design SEZIONE INFORMAZIONE - MEDIA TV Ingrid Muccitelli, Conduttrice Televisiva e Giornalista SEZIONE INFORMAZIONE Dino Pesole, Editorialista de' "Il Sole 24 Ore" e musicista SEZIONE INFRASTRUTTURE Ugo Dibennardo, Amministratore Delegato Concessioni Autostradali Venete S.p.A SEZIONE UNIVERSITA' Franco Cotana, Coordinatore D.I. Ricerca Energia Sviluppo Sostenibile UNIPG.