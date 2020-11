La mediazione creditizia al servizio delle PMI

Operativa dal 17 ottobre, promette di rivoluzionare il settore grazie al massiccio impiego di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sposa il mondo della mediazione creditizia per offrire un servizio sempre più di qualità alle imprese e in particolar modo alle PMI, colpite duramente dalle conseguenze economiche dell’emergenza COVID e sempre più alla ricerca di liquidità e credito per superare la crisi.

Secondo l’Istat, il 70% delle imprese, che rappresentano il 73,7% dell’occupazione nazionale, ha dichiarato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 41,4% dei casi il fatturato si è più che dimezzato, nel 27,1% si è ridotto tra il 10% e il 50%. A questo si può aggiungere che il 38% delle imprese (pari al 27,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito.

Nonostante le PMI italiane possono quindi contare su una buona solidità patrimoniale, hanno una grande necessità di liquidità per far fronte a un calo del fatturato che viene stimato, nel peggiore scenario di prolungati lockdown, di 227 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21 con quasi 2 milioni di posti di lavoro a rischio (dati Rapporto Cerved PMI 2020).

In loro soccorso arriva Soluzione Tasse, primo player nazionale nella consulenza fiscale alle piccole e medie imprese, che il 17 ottobre ha ottenuto con il codice M498 l’autorizzazione ad operare, da parte dell’organismo di vigilanza dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria denominato OAM, per lo spin-off aziendale “Soluzione Funding”.

“In questo momento in cui oltre alla crisi si prospetta un’ulteriore stretta sul credito alle imprese - commenta Gianluca Massini Rosati, cofondatore di Soluzione Funding -, diventa fondamentale per le aziende, soprattutto le PMI, poter contare su un alleato capace di interpretare velocemente le novità legislative, per indirizzare in modo preciso ed efficace le richieste sul mercato del credito. Per questo Soluzione Funding nasce con una forte componente tecnologica, grazie alla piattaforma Corporate Credit”.

La piattaforma Corporate Credit, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, consentirà alle aziende di conoscere in qualunque momento direttamente il proprio Credit Score in modo da avere chiaro, prima di rivolgersi agli istituti di credito, le reali possibilità di ottenere credito e finanziamenti. Un mediatore creditizio regolarmente iscritto all’OAM supporterà quindi le imprese in tutte le fasi del processo di individuazione dell’istituto di credito più adatto alle specifiche esigenze aziendali.

“Oggi più del 65% delle intermediazioni creditizie viene fatto da società specializzate - aggiunge Giordano Guerrieri, socio di Soluzione Funding e da oltre 20 anni attivo nel settore -. Questo è un segnale importante di quanto oggi le PMI abbiano bisogno di essere guidate attraverso questi percorsi da interlocutori adeguati. Stiamo osservando una forte crescita del mercato della mediazione creditizia, ma soprattutto una crescente esigenza e richiesta di supporto da parte delle PMI che trovano sempre meno assistenza nelle banche, meno agili e versatili”.

Accanto a Soluzione Funding, Soluzione Tasse ha creato anche il consorzio di garanzia Confintech (che ha ottenuto regolare autorizzazione ad operare il 18 novembre scorso grazie all’inserimento, con il codice 11, negli elenchi art. 112 vigilati dall’ OCM organismo confidi minori) che presterà garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine.

“Le PMI rappresentano oltre il 98% del tessuto imprenditoriale italiano e danno lavoro all’82% dei lavoratori - commenta Massini Rosati -. Crediamo che vadano sostenute e messe nelle migliori condizioni per poter crescere. Solo così il nostro Paese potrà risollevarsi da questa crisi. Per questo ci impegniamo come Gruppo per offrire sempre nuovi servizi e una consulenza il più possibile completa”.

Soluzione Tasse SpA

Soluzione Tasse SpA è la prima società di consulenza, specializzata nella pianificazione fiscale e tutela del patrimonio per le PMI italiane. Si avvale di una squadra di più di 300 collaboratori tra cui oltre 70 commercialisti iscritti all’albo con competenze specifiche complementari in grado di lavorare insieme per fornire le soluzioni più adatte alle singole e specifiche situazioni. Dopo solo 5 anni dalla sua costituzione, sta per superare i 20.000.000 di fatturato e ha assistito oltre 10mila aziende e professionisti a cambiare completamente il proprio rapporto con il fisco nel segno di una positiva interlocuzione e generando per essi una riduzione della pressione fiscale dal 20 al 70% rispetto a quella precedente.