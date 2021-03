Coronavirus, "Chiunque passa va vaccinato". Il metodo del generale Figliuolo

L'emergenza Coronavirus continua senza sosta. Aumentano i contagi giornalieri a causa delle varianti, che ormai sono diffuse in tutta Italia. Preoccupa la situaione negli ospedali, con i reparti di terapia intensiva al collasso. Drammatico il numero di morti, ampiamente superata la quota di 100 mila vittime per Covid. Per questo la speranza è riposta nei vaccini, ma le dosi che arrivano sono poche e spesso vengono anche buttate via. Il generale Figliuolo, nuovo commissario per l'Emergenza al posto di Arcuri, ha le idee chiare - si legge sulla Stampa - sui prossimi passi da compiere. "Dobbiamo accelerare, serve un cambio di passo. È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari. A fine mese arriveranno 15 milioni di dosi, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84. C’è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, io ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati".

"Ci sono stati dei problemi e ci saranno in futuro, - prosegue Figliuolo - ma avremo un’arma in più: il vaccino Johnson & Johnson che è monodose, con 25 milioni di fiale è come averne 50 milioni". In televisione da Fazio - prosegue la Stampa - il generale ha confermato le tempistiche del nuovo piano strategico, che stima di immunizzare il 60% degli italiani tra luglio e agosto per poi raggiungere l’immunità di gregge entro settembre, arrivando a coprire l’80% dei cittadini. I dati al momento vedono 2 milioni di vaccinati con due dosi, poco più del 3% della popolazione. Nelle ultime settimane si contano 170 mila somministrazioni al giorno, l’obiettivo è triplicarle. Sul problema delle fiale sprecate ha annunciato un approfondimento, ma ha chiarito: «Se non ci sono le classi che hanno priorità, chiunque passa va vaccinato".