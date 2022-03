Covid, Abrignani: "Bimbi non vaccinati. Per questo i positivi sono in aumento"

Covid, Abrignani: "Non abbiamo risposte sul perchè i casi aumentino"

L'emergenza Coronavirus in Italia non è finita. I numeri svelano un dato da non sottovalutare, i casi di positività hanno ricominciato a crescere e l'indice Rt è tornato quasi a 1, vicino al livello di guardia. "Secondo alcuni osservatori - spiega l'immunologo Sergio Abrignani al Corriere della Sera - l’aumento delle infezioni è legato all’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, spiegazione che non mi convince. Sono più propenso a individuare la causa nella bassa percentuale di vaccinati tra i bambini di 5-11 anni (il 32,48% con due dosi, il 37,26 con almeno una, ndr). È probabile che possano costituire un serbatoio per il virus che così continua a circolare e a seminare casi".

"Credo - prosegue Abrignani al Corriere - ci sia anche una motivazione psicologica, dovuta all'attenzione che si è spostata sulla guerra in Ucraina. La pandemia però continua a essere una minaccia e non bisogna dimenticare che quello di indossare la mascherina è un semplice gesto di protezione. Al momento una spiegazione non c'è per questi casi in aumento. Non ci si deve vergognare di non avere risposte. Anziché soffermarsi sul bollettino quotidiano sarà molto più indicativo quello settimanale. Quindi aspettiamo".

